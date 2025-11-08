Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Trabajadores forestales trabajan en los restos de un incendio en un monte de Gipuzkoa. DV

Técnicos forestales llevan a juicio a la Diputación por no exigir titulación específica

El ente foral defiende que «la política es no pedirla en la medida de lo posible para abrir las puertas al servicio público»

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Sábado, 8 de noviembre 2025, 06:34

Comenta

Los técnicos forestales de la Diputación, representados por su Colegio Oficial de Ingenieros, y la institución foral han llegado esta semana a juicio después de ... que los primeros hayan interpuesto una denuncia por eliminar las titulaciones específicas requeridas para acceder a las jefaturas de la sección del servicio. La vista oral se celebró el martes y ambas partes esperan la sentencia de un caso cuyo origen se remonta a diciembre de 2024, cuando la Diputación reestructuró la organización del servicio de Montes y Gestión de Hábitats.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2

    «Sufrí ocho años de acoso escolar»
  3. 3 La nao San Juan navega ya en Pasaia
  4. 4 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  5. 5 Instrucciones para seguir la botadura: será a las 17.00 y podrá verse en directo en diariovasco.com
  6. 6 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  7. 7

    Incidentes en Lasarte-Oria durante una protesta contra la carpa de Vox
  8. 8

    Donostia será la primera ciudad vasca en acceder al registro para actuar contra delincuentes multirreincidentes
  9. 9 El mercadillo navideño flotante, ideal para visitar este invierno
  10. 10

    Los pescadores recreativos tendrán que declarar todas sus capturas a partir del 10 de enero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Técnicos forestales llevan a juicio a la Diputación por no exigir titulación específica

Técnicos forestales llevan a juicio a la Diputación por no exigir titulación específica