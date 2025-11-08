Técnicos forestales llevan a juicio a la Diputación por no exigir titulación específica

Los técnicos forestales de la Diputación, representados por su Colegio Oficial de Ingenieros, y la institución foral han llegado esta semana a juicio después de ... que los primeros hayan interpuesto una denuncia por eliminar las titulaciones específicas requeridas para acceder a las jefaturas de la sección del servicio. La vista oral se celebró el martes y ambas partes esperan la sentencia de un caso cuyo origen se remonta a diciembre de 2024, cuando la Diputación reestructuró la organización del servicio de Montes y Gestión de Hábitats.

El ente foral defiende que se trata de una convocatoria de promoción interna, mientras que los técnicos lo señalan como «un nuevo decreto que elimina la exigencia de titulaciones forestales específicas —Ingeniero de Montes o Ingeniero Técnico Forestal— en tres de las cuatro jefaturas del servicio de montes, abriéndolas a cualquier titulación universitaria».

El Colegio de Ingenieros advierte de que esta modificación «puede tener consecuencias graves», y los propios técnicos de la Diputación explican a DV que «cuando hay un incendio nosotros somos los principales responsables. Hay que gestionar aviones, helicópteros, efectivos, bulldozers y un dispositivo tremendo de seguridad, y el responsable de todo eso puede ser ahora una persona que tiene estudios en Bellas Artes».

La Diputación, por su parte, argumenta que «para ciertos puestos hay unas profesiones reguladas que exigen una titulación técnica específica –como la de los médicos o los abogados– en las que es imprescindible la titulación que se ajusta al puesto», mientras que para el resto la única exigencia es contar con cualquier titulación. Recalcan que «esto no quiere decir que cualquier persona pueda trabajar en ese puesto porque hay pruebas técnicas y teóricas que solo los que tienen estudios y formación de esos ámbitos las pasan». Además, inciden en que «también hay que saber gestionar y liderar un equipo».

La diputada de Gobernanza, Irune Berasaluze, amplió también que «la política general es no pedir titulaciones específicas para abrir en la medida de lo posible las puertas del servicio pública y así combatir también los 'lobbies', quieren que solo se llegue a esos puestos con su titulación».