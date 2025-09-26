Licitan una pasarela peatonal sobre las vías en Gaintxurizketa que conectará con la que salva la GI-636

Las soluciones que los vecinos de Lezo y Errenteria, especialmente los de la zona de Gaintxurizketa, llevan décadas reclamando para garantizar la seguridad tanto ... en la carretera GI-636 como en el paso a nivel de las vías en las que operan Renfe y Euskotren empiezan a tomar forma. Si desde el pasado 13 de junio los peatones ya pueden hacer uso de una pasarela elevada provisional para salvar la GI-636 y la Diputación avanza en los trámites para poder licitar la pasarela definitiva a lo largo de 2026, la empresa pública estatal Adif acaba de dar un paso clave para construir otra pasarela peatonal que salvará las vías del tren y permitirá suprimir el actual paso a nivel de Gaintxurizketa. Según ha confirmado este periódico, Adif ha licitado esta infraestructura por 3,7 millones de euros.

La futura pasarela provisional, que se ubicará muy cerca de la que sobrevuela la GI-636 para que ambas puedan estar conectadas, cruzará por encima de la red de ancho métrico –gestionada por Euskal Trenbide Sarea (ETS) y por la que discurre el Topo–, de la doble vía de la red convencional que gestiona Adif –trenes de Renfe– y del andén central de la estación de Adif. «La actuación incrementará las condiciones de seguridad de la infraestructura para los peatones y el tráfico ferroviario», asegura la empresa estatal.

La financiación de esta infraestructura correrá a cargo de Adif Alta Velocidad (Adif AV), que ha licitado la pasarela peatonal por 3,7 millones de euros (IVA incluido). Esta infraestructura permitirá suprimir el paso a nivel de Gaintxurizketa situado en el término municipal de Lezo, facilitando así el cruce entre ambos lados de la estación. La nueva pasarela se ubicará muy próxima al paso a nivel actual –situado en el punto kilométrico 633/845 de la línea ferroviaria–, junto a la carretera GI-636.

MEJORA La futura pasarela sobre las vías permitirá eliminar el actual paso a nivel peatonal, que es peligroso

Se construirá una estructura metálica de 32,5 metros de longitud y una anchura de unos 3 metros, que cruzará por encima de las dos vías que gestiona ETS, la doble vía que gestiona Adif y el andén central de la estación.

Esta pasarela tendrá carácter urbano y será accesible con rampas y escaleras. Contará con pavimento de tarima, cerramiento antivandálico, pasamanos a ambos lados e iluminación, según avanza Adif. El acceso sur se realizará desde el aparcamiento junto a la carretera, al lado de donde ahora está instalada la pasarela provisional, mientras que el acceso desde el lado noroeste se ubicará en el andén 3, junto al edificio de viajeros de la estación de Adif. Además, se construirá una nueva rampa que conectará, desde el mismo punto de partida junto a la carretera, con el andén 1, que da servicio a la línea que gestiona ETS, donde hay un apeadero del Topo.

PASARELA SOBRE LA GI-636 La Diputación, ETS y el Ayuntamiento de Lezo firmarán próximamente el convenio para la definitiva

En un momento en el que Adif está acometiendo las obras del 'tercer hilo' del TAV entre Hernani e Irun, el Gobierno central asegura que se están destinando esfuerzos también a mejorar el servicio de Cercanías y otro tipo de infraestructuras que pueden facilitar el día a día de los usuarios del tren o de los vecinos que residen cerca de las estaciones. El secretario de Estado de Transportes, el irundarra José Antonio Santano, reivindicó en una entrevista en este periódico que el Ejecutivo central tiene en marcha un plan de 400 millones en inversiones en Euskadi hasta 2030, «en obras menos llamativas en estaciones, mejoras de vía, accesibilidad...».

Avances en el convenio

En paralelo a esta licitación de Adif, tanto la Diputación de Gipuzkoa como el Gobierno Vasco (a través de ETS) y el Ayuntamiento de Lezo siguen avanzando en el convenio que deben firmar para construir la pasarela peatonal definitiva sobre la GI-636. Fuentes del departamento foral de Infraestructuras Viarias avanzan que «la Diputación ya ha aprobado el convenio y ahora falta que las otras dos partes lo hagan para que pueda firmase. No debería demorarse mucho». La redacción del proyecto de la futura pasarela se financiará entre las tres instituciones y la idea es que el paso definitivo pueda licitarse a lo largo de 2026.