Un joven cruza el paso a nivel de Gaintxurizketa. Arriba a la derecha se ve la pasarela provisional. F. DE LA HERA

Licitan una pasarela peatonal sobre las vías en Gaintxurizketa que conectará con la que salva la GI-636

Adif se encargará de la construcción de una infraestructura valorada en 3,7 millones que permitirá salvar las vías en las que operan tanto Renfe como Euskotren

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00

Las soluciones que los vecinos de Lezo y Errenteria, especialmente los de la zona de Gaintxurizketa, llevan décadas reclamando para garantizar la seguridad tanto ... en la carretera GI-636 como en el paso a nivel de las vías en las que operan Renfe y Euskotren empiezan a tomar forma. Si desde el pasado 13 de junio los peatones ya pueden hacer uso de una pasarela elevada provisional para salvar la GI-636 y la Diputación avanza en los trámites para poder licitar la pasarela definitiva a lo largo de 2026, la empresa pública estatal Adif acaba de dar un paso clave para construir otra pasarela peatonal que salvará las vías del tren y permitirá suprimir el actual paso a nivel de Gaintxurizketa. Según ha confirmado este periódico, Adif ha licitado esta infraestructura por 3,7 millones de euros.

