«Las licencias VTC que pudiera dar la Diputación serían solo para prestar servicios interurbanos»

– ¿Qué valoración hace de los primeros meses de funcionamiento de la zona de régimen común del taxi de Donostialdea?

– Nosotros no estamos dentro ... de la comisión de seguimiento, y es a esta a la que corresponde hacer la valoración.

– Como diputada responsable de haberla autorizado algo le habrán trasladado...

– Lo que me llega es que no ha generado déficit de servicio en los pueblos de Donostialdea, que fue la condición de pusimos, pero que sigue habiendo problemas en San Sebastián.

– ¿Por qué no hay servicios VTC tipo Uber o Cabify en Gipuzkoa y sí en Bizkaia?

– Me gustaría aclarar que las autorizaciones que la Diputación pudiera dar en su caso serían siempre para prestar servicios de ámbito interurbano, en ningún caso urbano. Y los problemas del taxi se circunscriben a Donostia, y son sobre todo para prestar servicios urbanos. No hay un problema con los taxis en el resto de municipios. Luego la Diputación no es responsable del problema del taxi en Donostia, que debe solucionar el propio ayuntamiento. Respondiendo a su pregunta, no se conceden licencias porque todas las solicitudes que se han presentado incumplen alguno de los requisitos que marca la ley.

– ¿Como cuáles?

– Hay varios. Uno es que la sede social debe estar en el territorio, otros tienen que ver con los vehículos, ya que las licencias se piden para coches ya matriculados... Hay muchas casuísticas.

– ¿Cuántas solicitudes se han denegado?

– En 2023 se presentaron 5.596; en 2024 fueron 659 y este año, 31. Todas denegadas salvo algunas que aún están en tramitación. Permítame decir que de las casi 5.600 de 2023, cuando se requirió a los solicitantes información adicional, se quedaron en 599: 300 de una empresa y 299 de otra.

– ¿Las grandes compañías presentan solicitudes a destajo sin mirar siquiera si se cumple la normativa local?

– Puede ser.