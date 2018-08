Libertad para decir 'no' y valor para no quedarse al margen La plataforma 'No es no/Ez ezetz da' hacen un llamamiento también a los hombres que «estén hartos de los comportamientos machistas de sus amigos. ¡No te quedes al margen!» DV Domingo, 19 agosto 2018, 08:15

«La violencia contra las mujeres no son solamente las palizas o violaciones. Las agresiones pueden ser más sutiles a través de miradas o comentarios obscenos fuera de lugar. Pon tus límites». Así reclaman desde la plataforma 'No es no/Ez ezetz da', que durante la Semana Grande donostiarra ha contado con una carpa fija situada en el Boulevard, junto a la Bretxa, y que ha servido a diario de punto de información contra las agresiones sexistas.

El objetivo, por un lado, era hacer entender a las mujeres que «la agresión es un delito, defenderse no. Y que tenemos legitimidad para dar una respuesta ante las agresiones sexistas». La campaña, que se mantendrá el resto del verano, no ha dejado de lado a los hombres. Hace un llamamiento a aquellos que «estén hartos de los comportamientos machistas de sus amigos. ¡No te quedes al margen!». En este sentido, recuerda que «ser plasta o baboso no es ligar, es agredir» y que las drogas o el alcohol no justifican ninguna agresión. Por eso, anima a quienes participen de las fiestas a «no ser cómplice».