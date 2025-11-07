«Si con las legumbres que he donado comen al menos dos personas, yo me quedo satisfecha»

El Super Amara de San Martín era este viernes a la mañana un trajín de voluntarios con chalecos azules y donantes, que con la intención ... de «aportar su granito de arena» entregan bolsas llenas de comida. Y la ocasión no es para menos, ya que ha comenzado la Gran Recogida del Banco de Alimentos de Gipuzkoa, que estará presente en más de 100 establecimientos del territorio hasta el sábado. Aurora Lacarra, donostiarra de 70 años, ha sido una de las personas que ha querido demostrar su solidaridad. «Lo hago todos los años. He cogido pañales, un par de botellas de aceite y varios botes de lentejas y garbanzos. Si con esa comida hay dos personas que puedan comer, yo me quedo satisfecha», explica esta vecina a la entrada del recinto.

El objetivo que se ha puesto para esta Gran Recogida del Banco de Alimentos es poder llenar el almacén central y recolectar al menos 700.000 kilos de comida, uno por cada guipuzcoano, que permitirán alimentar a las más de 15.000 personas con bajos recursos que atiende la organización benéfica. «He donado un kilo de arroz, de lentejas, de pasta, de garbanzos y tres paquetes de tomate frito. Es lo mínimo que puedo hacer», alega Raquel Zabaleta tras entregar tres bolsas a un miembro de la asociación. «Hay mucha miseria en el mundo, por eso es importante donar. Yo vengo porque veo que mientras unos vivimos bien, hay otros que no tienen la posibilidad de comer, y eso me parece injusto», añade Agustín Aguirrebeña.

La solidaridad y la empatía también han empujado a María Olarreaga a acercarse al supermercado de la calle Urbieta. «Cuando organizan la campaña veo que la gente se vuelca y creo que es necesario porque hay gente muy necesitada, pero hay que hacer esto durante todo el año», comenta esta donostiarra, que ha donado un carro entero lleno de leche, galletas, legumbres ya cocinadas, entre otros alimentos.

Además, también tienen un papel fundamental los voluntarios que se encargan de recoger las bolsas y clasificarlas en cajas de cartón dispuestas frente al supermercado. «Este viernes ya llevamos dos palés de comida y esperamos recolectar al menos veinte antes del sábado. Está yendo un poco lento, pero confíamos en que vayamos a poder llenar el almacén porque hay mucha gente que lo necesita», comenta Mari Carmen Llorente, la coordinadora de los voluntarios que lleva más de doce años colaborando en la iniciativa. «Sobre todo se necesitan legumbres, arroz, pasta y tomate frito. Ya hemos visto que han entregados carros enteros de comida, y eso me reconforta. Han adelantado la fecha porque antes era justo cuando empezaba la Navidad, y eso se nota en lo que llevamos recolectado», completa Mari Carmen Quintana, voluntaria que pasa de 9.00 horas de la mañana a 21.00 horas de la tarde recogiendo donaciones.