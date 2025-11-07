Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Dos voluntarias recolectan comida en Donostia por la Gran Recogida. DV

«Si con las legumbres que he donado comen al menos dos personas, yo me quedo satisfecha»

La Gran Recogida del Banco de Alimentos de Gipuzkoa ha arrancado este viernes en 100 establecimientos del territorio y continuará hasta mañana

Diego Fernández Tortosa

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:45

El Super Amara de San Martín era este viernes a la mañana un trajín de voluntarios con chalecos azules y donantes, que con la intención ... de «aportar su granito de arena» entregan bolsas llenas de comida. Y la ocasión no es para menos, ya que ha comenzado la Gran Recogida del Banco de Alimentos de Gipuzkoa, que estará presente en más de 100 establecimientos del territorio hasta el sábado. Aurora Lacarra, donostiarra de 70 años, ha sido una de las personas que ha querido demostrar su solidaridad. «Lo hago todos los años. He cogido pañales, un par de botellas de aceite y varios botes de lentejas y garbanzos. Si con esa comida hay dos personas que puedan comer, yo me quedo satisfecha», explica esta vecina a la entrada del recinto.

