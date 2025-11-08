Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Acumulación de documentos en un despacho de un juzgado.

La justicia se suma a la ola de la Inteligencia Artificial

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) incorpora nuevas herramientas que incluyen un asistente conversacional y la generación automática de resúmenes IA de documentos

Martin Ruiz Egaña

Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:20

Comenta

La carrera por la digitalización sube el ritmo en todos los sectores, y la justicia no se quiere quedar atrás. En términos tecnológicos, la apuesta ... más firme es la Inteligencia Artificial (IA), presente en prácticamente todos los procesos que uno se pueda imaginar. Ahora lo estará también en el ámbito jurisdiccional, ya que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha anunciado este viernes que incorpora nuevas herramientas de IA orientadas a «optimizar el acceso a la información jurídica». Entre ellas figuran un asistente conversacional y la generación automática de resúmenes de documentos. Estas nuevas funcionalidades buscarán agilizar procesos en un ámbito que destaca por el gran volumen de trámites burocráticos y que en los últimos tiempos se ha resentido debido al colapso de procedimientos en los juzgados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2 La nao San Juan navega ya en Pasaia
  3. 3 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  4. 4 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  5. 5

    Incidentes en Lasarte-Oria durante una protesta contra la carpa de Vox
  6. 6

    «Sufrí ocho años de acoso escolar»
  7. 7 Instrucciones para seguir la botadura: será a las 17.00 y podrá verse en directo en diariovasco.com
  8. 8 El mercadillo navideño flotante, ideal para visitar este invierno
  9. 9

    Donostia será la primera ciudad vasca en acceder al registro para actuar contra delincuentes multirreincidentes
  10. 10

    Los pescadores recreativos tendrán que declarar todas sus capturas a partir del 10 de enero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La justicia se suma a la ola de la Inteligencia Artificial

La justicia se suma a la ola de la Inteligencia Artificial