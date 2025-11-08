La justicia se suma a la ola de la Inteligencia Artificial

La carrera por la digitalización sube el ritmo en todos los sectores, y la justicia no se quiere quedar atrás. En términos tecnológicos, la apuesta ... más firme es la Inteligencia Artificial (IA), presente en prácticamente todos los procesos que uno se pueda imaginar. Ahora lo estará también en el ámbito jurisdiccional, ya que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha anunciado este viernes que incorpora nuevas herramientas de IA orientadas a «optimizar el acceso a la información jurídica». Entre ellas figuran un asistente conversacional y la generación automática de resúmenes de documentos. Estas nuevas funcionalidades buscarán agilizar procesos en un ámbito que destaca por el gran volumen de trámites burocráticos y que en los últimos tiempos se ha resentido debido al colapso de procedimientos en los juzgados.

El Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) ha desarrollado KENDOJ, un conjunto de aplicaciones diseñado específicamente para su uso profesional dentro del ámbito jurisdiccional. Estas «soluciones tecnológicas basadas en IA» están destinadas a «apoyar a jueces y magistrados en el ejercicio de su función».

En lo que respecta a la automatización de resúmenes de documentos, se utiliza IA generativa para extraer «información relevante de manera clara, concisa y estructurada, tanto de documentos aportados por los usuarios como de resoluciones judiciales».

Para las sentencias se ha desarrollado un prompt, es decir, una especie de instrucción que se le da a la IA para que genere una respuesta o realice una tarea. Esto permitirá una mejor comprensión de la sentencia elegida, ya que realizará un resumen del contenido escogido por el usuario.

El asistente conversacional facilitará la interacción «en tiempo real» con el contenido de los documentos. Será posible recibir una respuesta inmediata a preguntas frecuentes del usuario sobre la causa que se esté leyendo, reduciendo el tiempo que se empleaba antes en la consulta de dicha información.

Un entorno seguro

El CGPJ subraya que estas incorporaciones tecnológicas se llevarán a cabo «en un entorno seguro, con las máximas garantías de protección de la información». Se garantizará «el máximo grado de protección de los derechos fundamentales en este tipo de funcionalidades basadas en IA». El órgano de gobierno del poder judicial insiste en que se evitarán sesgos que puedan incidir sobre grupos vulnerables, respetando en todo momento «su intimidad y la protección de los datos de carácter personal».