Se busca nueva fecha para un juicio por corrupción de menores: «El acusado está en Barcelona y no tiene dinero para venir a Gipuzkoa»

«El acusado está en Barcelona y no tiene dinero para venir». Es la explicación dada por su abogado y la razón por la que ... se ha suspendido este lunes la vista oral prevista en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa para juzgar a un hombre acusado de corrupción de menores y que se enfrenta a una pena de siete años de prisión.

La vista estaba programada para las 9.30 horas, pero durante una hora la única parte presente a las puertas de la sala de la sección tercera era la de la víctima junto a su abogado y una testigo propuesta por el propio letrado. «Le hemos contactado y no nos ha cogido el teléfono», ha lamentado el juez. De la otra parte no ha habido noticias ni del acusado ni del abogado hasta las 10.25, momento en el que ha llegado el representante del procesado.

Cinco minutos después se ha iniciado la sesión, que ha consistido en un «hola y adiós» en el que se ha constatado la ausencia del acusado.

La Fiscalía ha solicitado su detención y prisión provisional para asegurar su asistencia a la próxima vista oral, a la que el juez debe fijar una nueva fecha, al considerar que se enfrenta a una «pena grave» de siete años. La Fiscalía ha lamentado que es la segunda ocasión en la que no comparece el acusado. Tampoco lo hizo el 12 de marzo en la audiencia preliminar, aunque su abogado ha apuntado que no era necesaria su presencia ese día al no haber acuerdo de conformidad.

La Fiscalía y la acusación particular también han criticado que no se haya justificado esa situación económica que ha impedido su asistencia a San Sebastián, extremo que el abogado del acusado ha defendido haber justificado «con una documentación de falta de recursos y de solicitud de paro, razón por la que pedimos realizar la declaración por videoconferencia, solicitud que no se atendió«.

Los hechos que se juzgan

De esta manera, el proceso se alarga para juzgar a un hombre que contactó por Internet con la víctima «antes de febrero de 2020», cuando por aquel entonces era una niña de 13 años. El escrito de acusación recoge que después del primer acercamiento telefónico pasaron a conversar mediante la aplicación de mensajería instantánea Telegram, similar a WhatsApp. Durante las conversaciones, el acusado, «conocedor» de la edad de la otra persona y «con la finalidad de satisfacer su ánimo libidinoso», fue guiándola por una conversación de «tintes sexuales» hasta el punto de plantear «como reto» que le mandase imágenes de ella misma «desnuda y masturbándose».

La menor «cumplió» con las exigencias y le envió «al menos una fotografía de sus pechos desnudos y otra con los dedos en la vulva». El escrito señala que a consecuencia de esos hechos la víctima presentó sintomatología ansioso-depresiva que requirió un tratamiento que actualmente se encontraría en remisión.

Los hechos son constitutivos de un delito de corrupción de menores en su modalidad de captación para obtención de material pornográfico y agravado por tratarse de menores de 16 años. Por ello, la Fiscalía de Gipuzkoa solicita una pena de siete años de prisión y una posterior de ocho años de libertad vigilada. Además, pide una indemnización de 3.000 euros para la víctima, ya mayor de edad, por el daño moral causado.