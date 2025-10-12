Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

A juicio por corrupción de una menor de 13 años a través de una red social

La Audiencia de Gipuzkoa juzga los hechos ocurridos en la aplicación de mensajería instantánea Telegram

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa juzga mañana a un hombre que se enfrenta a siete años de prisión por un delito de corrupción de menores. ... La cita, que se celebrará en la sección tercera, dirimirá el caso en el que el acusado «tanteó» a una niña de 13 años a que le mandara contenido sexual mediante la red social de Telegram, extremo que consiguió.

