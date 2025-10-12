A juicio por corrupción de una menor de 13 años a través de una red social
La Audiencia de Gipuzkoa juzga los hechos ocurridos en la aplicación de mensajería instantánea Telegram
San Sebastián
Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00
La Audiencia Provincial de Gipuzkoa juzga mañana a un hombre que se enfrenta a siete años de prisión por un delito de corrupción de menores. ... La cita, que se celebrará en la sección tercera, dirimirá el caso en el que el acusado «tanteó» a una niña de 13 años a que le mandara contenido sexual mediante la red social de Telegram, extremo que consiguió.
El escrito de acusación al que ha tenido acceso este periódico recoge que «en fechas inmediatamente anteriores al 9 de febrero de 2020» el acusado contactó por internet con la víctima, por aquel entonces una niña de 13 años. Después del primer acercamiento telefónico, pasaron a conversar mediante la aplicación de mensajería instantánea Telegram. Durante las conversaciones, el acusado, «conocedor» de la edad de la otra persona y «con la finalidad de satisfacer su ánimo libidinoso», fue guiando a la menor por una conversación de «tintes sexuales» hasta el punto de plantearle «como reto» que le mandase imágenes de ella misma «desnuda y masturbándose».
La menor «cumplió» con las exigencias y le envió «al menos una fotografía de sus pechos desnudos y otra con los dedos en la vulva». El escrito señala que a consecuencia de esos hechos la víctima presentó sintomatología ansioso-depresiva que requirió un tratamiento.
Los hechos son constitutivos de un delito de corrupción de menores en su modalidad de captación para obtención de material pornográfico y agravado por tratarse de menores de 16 años. La Fiscalía de Gipuzkoa solicita una pena de siete años de prisión y una posterior de ocho años de libertad vigilada. Además, pide una indemnización de 3.000 euros para la víctima por el daño moral causado.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión