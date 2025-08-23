Un futbolista guipuzcoano, entre los seleccionados para entrar en el nuevo equipo de Ibai Llanos Beñat Garro, de Errenteria, explica en el último vídeo del streamer vasco cómo ha sido su proceso de selección para entrar en el Ronin FC

La trayectoria profesional de un deportista puede cambiar de un día para otro, y un buen ejemplo de ello es la historia de Beñat Garro, un joven futbolista guipuzcoano que ha dado un salto inesperado en su carrera cuando en apenas unos pocos días ha pasado de entrenar en los campos de su Errenteria natal a convertirse en uno de los protagonistas de la nueva propuesta de Ibai Llanos en el mundo del fútbol.

Ronin FC es el nuevo proyecto deportivo que el streamer vasco ha anunciado en estas últimas semanas. En él ha querido dejar muy claro que no busca «un negocio» en su equipo, sino «crecer de manera natural y orgánica con el paso de los años». Sus palabras se reflejan con sus acciones, pues el creador de contenido comenzará la temporada desde cero disputando la cuarta catalana, la categoría más baja de esa liga provincial.

Equipo en el que además Ibai ha querido incluir a sus seguidores haciendo un llamamiento a todo aquel jugador que le guste esta ambiciosa propuesta. Con el equipo ya casi en funcionamiento por el inminente comienzo de la liga, el último vídeo publicado en el canal de YouTube del propio club deportivo muestra el primer entrenamiento de los más de 40 seleccionados para ingresar en el conjunto del streamer.

Con el campo de fútbol '25 de setembre' como base de operaciones en Rubí, el creador digital anuncia al principio de su vídeo que «han elegido los perfiles más interesantes par hacer las pruebas de manera presencial», siendo uno de ellos el futbolista Beñat Garro. En el minuto 6:25 es cuando aparece junto al streamer para comentar las primeras impresiones del deportista con el equipo.

Desde Errenteria hasta la pantalla global: la trayectoria del futbolista guipuzcoano

Al compartir las mismas raíces, Ibai Llanos no duda en presentar al futbolista guipuzcoano como «su vecino». Acto seguido, interroga al deportista sobre su trayectoria hasta llegar a las pruebas de su club: «Hace una semana cuando vi el anuncio, aún sabiendo que iba a ser muy complicado, eché el email».

La suerte le sonrió, y cuando Garro tuvo conocimiento de que había sido seleccionado para las pruebas el día antes del inicio de las mismas, no le tocó otra cosa que apresurar su viaje a Cataluña: «Me he tenido que levantar a las 6 de la mañana para venir aquí, es un viaje de 5 horas y media en el que me han podido acompañar mi ama, mi hermano y mi prima».

El guipuzcoano continua en el vídeo hablando de su trayectoria en el mundo del fútbol: «Durante toda mi carrera he estado en Segunda B y Segunda RFEF, y con el Amorebieta tuve la suerte de ascender a Segunda División, donde después me cedieron al Arenas Club de Getxo. Este verano se me ha alargado el mercado de fichajes y he estado entrenando en el equipo de mi pueblo, en el Touring, y en ese momento fue en el que me salió el anuncio y decidí probar suerte», relata el renteriano.

Carrera profesional que el propio Ibai Llanos no duda en poner en valor cuando le pregunta cómo percibe de calidad al equipo teniendo en cuenta el nivel que acarrea Beñat: «Me he notado incluso más cansado que ellos, por los nervios, el hecho de que he madrugado... pero hay chavales muy buenos aquí», concluyen ambos. Sea como fuere, parece ser que el fútbol guipuzcoano ha ascendido por todo lo alto, y miles de espectadores podrán disfrutarla esta temporada en sus pantallas.