Joyas, dinero y móviles: así cazó la Ertzaintza a un grupo criminal que robó en casas de Donostia, Azpeitia y Zarautz La policía vasca detuvo a tres hombres originarios del este de Europa y que se habían instalado en Bilbao, gracias al chivatazo de los Mossos D'Esquadra

Martin Ruiz Egaña Martes, 7 de octubre 2025, 16:38 | Actualizado 17:04h. Comenta Compartir

La Ertzaintza detuvo el pasado jueves en Donostia a los tres integrantes de un grupo criminal itinerante dedicado al robo en domicilios, en una operación coordianada con los Mossos D`Esquadra. Los detenidos, originarios del este de Europa, han sido acusados de tres robos cometidos en domicilios de Donostia, Zarautz y Azpeitia. Además, se continúa investigando otro posible robo en otra vivienda de la capital guipuzcoana.

La investigación arrancó el 26 de septiembre, cuando la Ertzaintza fue alertada por los Mossos D`Esquadra de que un grupo de tres hombres dedicado a los robos con fuerza, sobre todo en viviendas, se había desplazado a Euskadi, presuntamente «con ánimo de delinquir». En un principio la policía autonómica de Cataluña informó de que se habían instalado en Bilbao, aunque detectaron un desplazamiento a Zarautz. Inmediatamente, la Ertzaintza abrió una investigación a cargo del Servicio de Investigación Criminal Territorial de Gipuzkoa (SICTG), obteniendo que el grupo había cometido un robo en un domicilio de dicha localidad guipuzcoana, volviendo seguidamente a su alojamiento en Bilbao.

Un día después los integrantes del grupo criminal fueron localizados en Azpeitia, donde cometieron otro robo en un domicilio y, a continuación, regresaron hasta Bilbao para, al día siguiente, marcharse de nuevo a Barcelona.

El día 1 de octubre, los Mossos D`Esquadra informaron de que este mismo grupo se había dirigido de nuevo a Bilbao, y la Ertzaintza les observó accediendo al mismo establecimiento hotelero donde se habían alojado en su anterior estancia en la capital vizcaína. Ese mismo día volvieron a actuar en tierras guipuzcoanas. Se dirigieron hasta el barrio Zubieta de Donostia, donde presumiblemente accedieron a otra vivienda, regresando de manera apresurada a Bilbao.

El momento de la detención

Varias semanas de investigación y seguimiento culminaron la semana pasada en Donostia. Los tres hombres volvieron a la capital guipuzcoana el jueves 2 de octubre, donde fueron detectados accediendo a un domicilio del barrio de Aiete. Tras salir del mismo, los agentes investigadores procedieron a su detención. En el registro de sus pertenencias y del vehículo que utilizaban se les incautó dinero, joyas, guantes, herramientas y otros efectos relacionados con su actividad delictiva. El día 3 de octubre se realizó una entrada y registro en el alojamiento del grupo en Bilbao, donde los agentes encontraron más objetos relacionados con los robos investigados.

Los tres hombres, de entre 27 y 40 años, fueron puestos a disposición judicial, mientras la Ertzaintza continúa con las investigaciones para determinar el posible robo cometido en una vivienda del barrio donostiarra de Zubieta, así como para determinar el origen de los objetos, presuntamente sustraídos, localizados en el alojamiento utilizado por el grupo en Bilbao.