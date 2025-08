Qué pena, tras cuatro décadas de ejercicio profesional, nunca jamás, pero jamás de los jamases, me han pedido en ninguna empresa mi título. Y bien ... contenta que lo hubiera mostrado en mis primeros años. Así que cinco años de desvelos y dinero invertido por los padres para que nunca nadie dudara de mi curriculum y me dijera, «anda, trae pacá el título que te veo pez a la hora de las entrevistas y entradillas».

La cosa es que cinco años de estudiar de todo y de nada, es decir, lo que viene a ser la carrera de Periodismo, es verdad que no me están sirviendo para entender el chiste de Feijoo de que las vacaciones, jajaja, están sobrevaloradas. Me lo imagino principalmente en vacaciones culturales, mirando con tres amigotes en la distancia la Torre de Hércules en su tierra gallega y diciendo: «Esta es la Torre de Hércules». Tres segundos de silencio dramático y una ruptura: «Vamos a tomar una cañas». O unos albariños.

Por mucha titulitis, en ninguna asignatura, por ejemplo, entramos a estudiar en profundidad las grandes verdades socio-económicas de nuestro tiempo. Todavía le estoy dando vueltas a la frase del presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad de Gipuzkoa: «El mercado de la vivienda no es como el de los melones, no va a bajar su precio por mucho que hagas más». ¿En serio, señor José Luis Polo? Suelo comprar medio melón, porque uno entero se me hace demasiado. ¿Estoy influyendo en el mercado internacional del melón y la vivienda?