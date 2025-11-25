Necesitamos hidratos
Martes, 25 de noviembre 2025, 00:01
Cuando ya no es imprescindible hacer cola para ver exposiciones, museos o edificios históricos porque compras previamente las entradas online y así te reservas un ... acceso rápido premium, nos hemos fabricado colas de otro cariz. El hombre, parece, tiene esa inclinación natural hacia la aglomeración y la compañía.
Así, tenemos aquí y ahora acreditadas y glamourosas colas para tomar sendas tortillas, una simple y otra de tres pisos y mucha cebolla o para tartas de queso, el cheesecake vasco de toda la vida. Hacemos procesión para acceder a una barra y catar pintxos variados o para llegar al mostrador de una panadería.
El sábado noche, en la segunda esquina más ventosa y destemplada de la capital, en un día ya de por sí destemplado, la enorme cola daba la vuelta al chaflán. No era fácil adivinar el objetivo: un personal diverso en edad, aspecto e indumentaria. La atracción no podía ser la tienda de bolsos, tampoco el comercio de piedras nobles, preciosas y semipreciosas, ni podía atribuirse semejante interés a la cosmética coreana de la otra tienda… Aquí, la que suscribe, de natural investigador y gran olfato periodístico, acude a las fuentes, concretamente a los varones primeros de la cola. Era fuerte pero lancé mi primera pregunta a bocajarro: ¿Qué hacéis aquí?
La respuesta no te la imaginas: tras la puerta todavía cerrada de ese sótano había una pizzería. «Necesitamos –hablaba en nombre de todos sus congéneres– hidratos de carbono. Mañana hay maratón».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión