Orgulloso del presente y esperanzado para el futuro. Así se muestra el director del aeropuerto de San Sebastián, José Manuel Sánchez Losada, cuando la instalación ... celebra su 70º aniversario. Valora el esfuerzo realizado en los últimos años, que sitúan al aeródromo en cifras récord de actividad, y confía en seguir por el mismo camino porque «hay margen para crecer».

– ¿Qué capacidad de crecimiento tiene el aeropuerto guipuzcoano y cuál sería su techo de pasajeros y rutas teniendo en cuenta los condicionantes de su tamaño y ubicación?

– Estamos viviendo el mejor momento de la historia en cuanto a destinos y compañías aéreas que operan. Gipuzkoa no es solo un polo industrial. Con los años se ha convertido en un destino turístico muy atractivo y el aeropuerto cumple su función de facilitar las conexiones necesarias para que la industria y el turismo puedan desarrollarse. Los destinos que se operan en la actualidad ofrecen un abanico amplio de opciones para el tráfico de negocios y vacacional. Euskadi cada vez tiene más atractivo y el área de San Sebastián experimenta un auge del turismo internacional. Hay que aprovecharlo y dar buen servicio. La situación es muy distinta a la de hace 20 años y el aeropuerto se está adaptando bien. Dicho esto, la pista actual cumple perfectamente con los modelos de avión que operan en este aeropuerto y el tratado de 1992 entre España y Francia deja margen para seguir creciendo, respetando el medio ambiente y el descanso de los municipios cercanos al aeropuerto.

– ¿Están creciendo más los aeropuertos más pequeños como San Sebastián que los grandes?

– El transporte aéreo está en auge en general y la red de Aena está en máximos históricos.

– Se lo pregunto de otro modo... ¿hay espacio para los aeródromos pequeños como este?

– Lo estamos demostrando ahora mismo. Desde San Sebastián se vuela a Madrid y Barcelona, pero también a Baleares, Canarias, Andalucía, Gran Bretaña... Son distancias ideales para el avión y así seguirán siéndolo en los próximos años.

– Con la llegada de la alta velocidad a Gipuzkoa anunciada para 2030, ¿qué planes tiene Aena para con el aeropuerto de San Sebastián? ¿Se resentirán las rutas con Madrid?

– La entrada en servicio del AVE será una buena noticia para todos los guipuzcoanos, que verán cómo se amplían sus posibilidades de conexión. La experiencia en otros territorios donde se ha implantado la alta velocidad nos dice que, al principio, el tráfico aéreo sufre un ajuste, pero que con el paso del tiempo se recupera. El impacto exacto que tendrá en la ruta a Madrid dependerá de la duración final del trayecto en tren, los horarios y frecuencias de trenes y aviones, los precios de los billetes y el motivo del viaje. Por ahora se han dado los pasos en el camino correcto para abordar la competencia con el tren, diversificando destinos y estableciendo rutas que quedan lejos de su alcance, como Mallorca, Menorca, Sevilla, Canarias y Reino Unido. De esta manera, ambos medios de transporte se complementarán.

– ¿Qué inversiones y actuaciones quedan pendientes y cuándo está previsto ejecutarlas?

– Estos últimos años la prioridad ha sido renovar la terminal en aspectos enfocados en la mejora de la calidad para los pasajeros. Tenemos una zona comercial en perfecto estado, más espacio para los embarques, y una actuación prevista para renovar los aseos. A medio plazo se renovará la plataforma de estacionamiento de aeronaves y se hará un recrecido de la pista. Son tareas de mantenimiento habituales en los aeropuertos y que se planifican con mucha antelación.

– ¿Está prevista alguna actuación para permitir la operatividad de aviones más grandes?

– Ya le decía antes que la pista actual cumple perfectamente con los modelos de avión que operan las aerolíneas que usan el aeropuerto de San Sebastián. La solución tomada en su momento de ranurar la pista permite que la seguridad sea compatible con la operatividad del aeropuerto, por lo que no se prevé realizar modificaciones.