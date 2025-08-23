Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
El director del Aeropuerto de San Sebastián, José Manuel Sánchez Losada, en la terminal de Hondarribia. Fernando De la Hera

Director del Aeropuerto de San Sebastián

José Manuel Sánchez Losada: «Estamos en el mejor momento de la historia y con margen para crecer»

El director del aeropuerto de San Sebastián valora que la instalación ha sabido adaptarse al crecimiento del turismo y sabrá hacerlo a la llegada del TAV

Miguel Ángel Mata

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:01

Orgulloso del presente y esperanzado para el futuro. Así se muestra el director del aeropuerto de San Sebastián, José Manuel Sánchez Losada, cuando la instalación ... celebra su 70º aniversario. Valora el esfuerzo realizado en los últimos años, que sitúan al aeródromo en cifras récord de actividad, y confía en seguir por el mismo camino porque «hay margen para crecer».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Rescatan el cuerpo del montañero de Irun que se precipitó ayer en el Pirineo francés
  2. 2 Con los paraguas abiertos para no mojarse en el autobús en San Sebastián: «Se lo han tomado con humor»
  3. 3 El relato de una vecina de Vitoria: «Mi okupa se va de vacaciones, se compra un buen coche e ingresa 4.000 euros al mes»
  4. 4

    Una sentencia del TSJPV obliga a Gipuzkoa a suavizar la tributación sobre criptomonedas
  5. 5 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  6. 6

    «Karlos era un montañero muy experimentado; ha sido muy mala suerte»
  7. 7

    Muere un irundarra que participó como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  8. 8

    La Guardia Civil identifica a un pesquero cántabro como presunto autor del descarte ilegal en aguas de Ulia
  9. 9

    Ane Santesteban: «El paisaje del entrenamiento me transmite ganas de llorar y el humo me obliga a parar»
  10. 10

    Los precios altos en los hoteles de Donostia empujan a los turistas a la periferia y al interior de Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco José Manuel Sánchez Losada: «Estamos en el mejor momento de la historia y con margen para crecer»

José Manuel Sánchez Losada: «Estamos en el mejor momento de la historia y con margen para crecer»