La irunesa que rinde homenaje a su madre ante Jorge Javier: «Perdona por hacerte difícil este camino»

Alicia, una joven irunesa de 29 años, compartió su emotivo testimonio este jueves en el programa 'El diario de Jorge' al relatar su «complejo camino» hacia el descubrimiento de su identidad y la transición de género, un proceso marcado por la «rabia interior» adolescente y el apoyo firme de su madre, Mayte. La guipuzcoana explicó durante este espacio de Telecinco que su falta de identidad en la niñez y la preadolescencia fue la raíz de su comportamiento rebelde.

Así, recordó que tuvo que hacer el análisis de su pasado «de ser mayor» para entender la fuente de su malestar. La presión social, donde «a ti desde muy pequeña te llevan con los chicos y te separan por azul o por rosa,... pensar que ser de una manera está mal y eso se va alimentando y te dejas llevar, no te permites expresarte», lo que contribuyó a que no se diera cuenta de su verdadera identidad en ese momento. La joven admitió que a ese proceso «achaco esa rabia que tenía, a que no entendía como era yo».

Alrededor de los 14 años, Alicia empezó a descubrirse, experimentando una confusión que la marcó profundamente. En ese tiempo, ella sentía que «me gustaban los chicos siendo chico y la cabeza se me volvió loca, el no salir del armario se me hace un mundo». Su proceso de transición comenzó a los 25 años tras tomar la decisión de mudarse a Barcelona para trabajar. Allí, fuera de su Irun natal, encontró un espacio de libertad y aceptación; en la ciudad condal, pudo descubrir y explorar su feminidad. Según su testimonio, fue allí donde se sintió verdaderamente libre y cómoda: «Me encontré reconocida, allí podía explorar, y pude dejar mis prolemas en la adolescencia».

Desaparición de Irun

A lo largo de los «disgustos» que Alicia le dio a su madre, especialmente durante la adolescencia -incluyendo un episodio de desaparición de su hogar en Irun en el que su madre llegó a pegar carteles con su rostro por toda la localidad-, reconoce que ella, Mayte, estuvo incondicionalmente a su lado siempre.

Mayte confesó ante Jorge Javier que intuía la verdad sobre su hijo «desde muy chiquitito», aunque la transición fue dura. Ante el proceso, esta mujer confesó que ha tenido que ir «aprendiendo sobre la marcha e ir adaptándose», acompañando a su hija en cada fase. La madre de Alicia siempre la defendió frente a terceros, incluyendo a miembros de su propia familia, dando a entender que Alicia debía ser respetada por ser quien era. Alicia reconoció el apoyo constante de su progenitora, asegurando que «siempre ha ido con su escudo y con su espada, eso lo tengo claro».

Durante la emisión de 'El diario de Jorge', Alicia reflexionó sobre su relación, admitiendo no haberle dado las gracias a su madre por este tipo de cosas, a menudo por pudor o porque se naturaliza la relación. Sin embargo, aprovechó el momento para expresarle su amor y arrepentimiento por su rebeldía pasada: «Cada vez que tengo cualquier problema siempre estás ahí, perdona por hacerte el camino difícil».

Mayte aprovechó su intervención para dar un alegato en favor de los derechos del colectivo LGTBIQ+. Desde su perspectiva, aunque ha habido avances, la sociedad aún no acepta la realidad de la diversidad. «La gente no acepta, estamos en un siglo XXI y todavía hay mucho rechazo,» señaló, lamentando que «estamos en el siglo XXI, que todavía hay mucho rechazo» hacia las personas transexuales.