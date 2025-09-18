El interior de Gipuzkoa se cuece a casi 37 grados mientras la costa se libra del calor sofocante Para este viernes se esperan máximas similares a las de hoy en el interior e incluso un ligero repunte en la costa

El último jueves de verano ha dejado temperaturas inusualmente altas en Gipuzkoa, sobre todo en el interior. La estación de San Prudentzio, en Bergara, ha marcado nada menos que 36,8 grados, el registro más alto de la jornada, seguida de los 36,2 de Arrasate. Muy diferente ha sido la situación en la costa, donde la brisa marina ha suavizado el ambiente: Zarautz no ha pasado de los 23,6 grados, y en el cabo Higer los termómetros se han quedado en 25,8. Donostia, en la estación de Miramon, ha registrado 26,2, mientras que en Jaizkibel se han alcanzado 31,2.

El contraste ha sido la mejor muestra de un episodio nada frecuente para estas fechas, con temperaturas diez grados por encima de lo habitual y con un aviso amarillo por calor en vigor durante toda la tarde. La jornada, además, ha estado marcada por el cielo despejado y un viento del sureste que se ha dejado notar en el interior.

Mañana, viernes, el calor seguirá apretando en el territorio. Se esperan intervalos nubosos y un ambiente bochornoso, con máximas similares a las de hoy en el interior e incluso un ligero repunte en la costa si la brisa no aparece. Eso sí, la jornada puede acabar con algún chaparrón tormentoso y, además, se mantendrá el aviso amarillo por riesgo de incendios debido a la combinación de altas temperaturas y viento sur.

El ambiente veraniego llegará a su fin el sábado. La entrada de una vaguada traerá un tiempo mucho más revuelto, con chubascos y un notable descenso de temperaturas a lo largo del día. De madrugada se pueden producir algunos chubascos dispersos, que tenderán a remitir durante la mañana, aunque las nubes medias y altas serán abundantes; el viento soplará todavía del sur y hará calor, aunque las temperaturas máximas bajarán algo. A partir del mediodía el viento irá girando al norte, empezando por la costa vizcaína, y las temperaturas irán bajando, registrándose las mínimas del día a últimas horas. Aparecerán nubes más compactas y se producirán chubascos de carácter tormentoso, que pueden ser localmente intensos.

En principio, el domingo el panorama será muy similar, con una nueva bajada importante del mercurio, aunque en principio con chaparrones menos intensos. El arranque de la penúltima semana de septiembre también será otoñal, según los primeros pronósticos.