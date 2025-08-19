Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Iñaki posa con la placa de agradecimiento que este domingo le entregó Toni por sorpresa.

«Iñaki nos dio vida a los vecinos de Paiporta»

El paiportino Toni Romero ha viajado hasta Berastegi para reencontrarse con este vecino y agradecerle la ayuda que les prestó tras la histórica dana

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

Martes, 19 de agosto 2025, 06:20

Toni Romano, residente en Paiporta, se conmueve cuando cuenta la historia de un completo desconocido que el 29 de octubre de 2024 se convirtió en ... alguien a quien recordará siempre. Habla con cariño de Iñaki Apezetxea, un tipo que no dudó en calzarse las botas y viajó desde Berastegi hasta el epicentro de la tragedia horas después de que la dana lo arrasara todo a su paso. Ambos se conocieron en mitad del desastre; uno cubierto de desolación, otro dispuesto a echar las manos que hicieran falta. Después se perdieron la pista. Hasta este domingo, cuando se reencontraron de nuevo en el municipio guipuzcoano tras unas cuantas llamadas de teléfono. Toni quería encontrar a Iñaki para «darle las gracias por todo lo que hizo por nosotros». Y lo encontró. «Fue muy emocionante, muy entrañable. Iñaki y toda la gente que apareció a ayudarnos nos dieron vida», dice al otro lado del teléfono, ya de regreso.

