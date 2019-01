Impacto en Reino Unido por ser cuñado del chef Hollywood Noticia en la web de The Sun. DV Viernes, 11 enero 2019, 06:22

La muerte de Simon Moores, cuya identidad trascendió ayer por la tarde en Reino Unido, causó gran impacto en el país por su trayectoria profesional, ya que era conferenciante y colaborador habitual en medios como BBC, Sky News o The Guardian. Y también por ser cuñado -ex cuñado en realidad- del famoso chef Paul Hollywood, que es jurado en un concurso de repostería de la televisión inglesa. Según recogían ayer las web de los diarios británicos The Sun y Daily Mail -que lo llevó a su portada- la noticia supuso un golpe muy duro para la familia, y tuvo un importante eco en los medios británicos.