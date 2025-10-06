Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

A pesar del tiempo inestable que descarga lluvia a ratos, fueron miles las personas que se acercaron este domingo a la zona festiva habilitada en el centro de Elgoibar. FOTOS GORKA ESTRADA
Kilometroak

Las ikastolas reivindican su singularidad «como tercera red del sistema educativo»

La 49ª edición de Kilometroak defiende en Elgoibar un proyecto educativo «sólido, basado en la colaboración y la solidaridad»

Olatz Elosegi

Olatz Elosegi

Lunes, 6 de octubre 2025, 02:00

La fiesta de las ikastolas de Gipuzkoa regresó este domingo a Elgoibar por segunda vez para celebrar su 49ª edición, y aunque la lluvia volvió ... a ejercer de molesta invitada, miles de personas pudieron disfrutar del amplio programa de actividades organizadas por Elgoibar Ikastola bajo el lema 'Salto-saltoka'. Kilometroak volvió a ser una cita festiva, pero también reivindicativa, ya que las ikastolas quisieron poner en valor su singularidad y el papel que desempeñan como «tercera red del sistema educativo». Así lo quiso dejar claro el presidente de Kilometroak Kultur Elkartea, Aitor Elizaran, en el acto de apertura de la fiesta. «Formamos una red educativa transformadora que educa desde hoy a los vascos del futuro. Nos sitúan en la red concertada, sí, pero tenemos claro que ese no es nuestro sitio. Las ikastolas conformamos la tercera red del sistema educativo. Y eso es lo que queremos reivindicar. Porque Kilometroak no sólo es una fiesta del euskera y de la cultura vasca, sino también una fiesta reivindicativa, una fiesta reivindicativa de las ikastolas».

