Las ikastolas reivindican su singularidad «como tercera red del sistema educativo»

La fiesta de las ikastolas de Gipuzkoa regresó este domingo a Elgoibar por segunda vez para celebrar su 49ª edición, y aunque la lluvia volvió ... a ejercer de molesta invitada, miles de personas pudieron disfrutar del amplio programa de actividades organizadas por Elgoibar Ikastola bajo el lema 'Salto-saltoka'. Kilometroak volvió a ser una cita festiva, pero también reivindicativa, ya que las ikastolas quisieron poner en valor su singularidad y el papel que desempeñan como «tercera red del sistema educativo». Así lo quiso dejar claro el presidente de Kilometroak Kultur Elkartea, Aitor Elizaran, en el acto de apertura de la fiesta. «Formamos una red educativa transformadora que educa desde hoy a los vascos del futuro. Nos sitúan en la red concertada, sí, pero tenemos claro que ese no es nuestro sitio. Las ikastolas conformamos la tercera red del sistema educativo. Y eso es lo que queremos reivindicar. Porque Kilometroak no sólo es una fiesta del euskera y de la cultura vasca, sino también una fiesta reivindicativa, una fiesta reivindicativa de las ikastolas».

En este sentido, subrayó que las ikastolas cuentan con proyectos educativos sólidos y que trabajan en base al marco educativo compartido y al modelo de persona. Recordó que la red está formada por 115 ikastolas, 46.000 familias, 55.500 alumnos y 3.700 profesores y trabajadores: «Somos una comunidad popular, cooperativa y preparada, con una organización horizontal; nuestra seña de identidad es la colaboración y la solidaridad».

El acto de apertura, llevado a cabo en el patio de Elgoibar Ikastola y en el que no faltaron las referencias a Palestina y Ucrania, reunió a buena parte de la comunidad educativa local junto a representantes institucionales, políticos y sindicales, entre otros. En su intervención, traducida como todas al lenguaje de signos por parte de Ianire Alonso, la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, destacó el papel de los centros escolares en la euskaldunización de la sociedad. «La escuela es el espacio más fructífero que hará crecer al euskera», subrayó e hizo hincapié en la necesidad de trabajar conjuntamente para seguir mejorando la calidad del sistema educativo y avanzar en el proceso de revitalización del euskera. También se refirió a la necesidad de consolidar la comunidad educativa para responder a una sociedad cada vez más global y compleja e hizo un llamamiento a «abrazar la interculturalidad y la diversidad desde el euskera», como mejor aportación que podemos dejar a futuras generaciones. Para ello, subrayó la necesidad de «validar nuestra lengua y conseguir que sea el elemento de relación con los demás».

Educación destacó la necesidad de «trabajar de forma conjunta para seguir mejorando la calidad del sistema educativo»

La diputada general, Eider Mendoza, hizo referencia a la cuerda elegida como imagen del Kilometroak de este año –una llamada a saltar juntos al euskera– para poner en valor la fuerza de la comunidad. «Somos lo que somos hoy en día gracias a haber conformado una comunidad fuerte, en la que siendo diferentes estamos unidos por una misma cuerda», destacó y recordó que la colaboración y contar con una lengua propia han sido fundamentales para ello.

Unos términos similares a los que empleó la alcaldesa Maialen Gurrutxaga: «Siempre hemos dicho desde el Ayuntamiento que queremos que nuestro pueblo sea un pueblo basado en la vida, el cuidado y la inclusión. Y para conseguirlo es imprescindible una comunidad sólida, que cada uno aporte desde su ámbito. Nuestra respuesta es clara: tender puentes, fortalecer la comunidad, y trabajar por un Elgoibar mejor».

La elgoibartarra Maritxu Loiola y Aspanogi, en su 30 aniversario, fueron homenajeados, junto a Cruz Roja y DYA

La presidenta de Elgoibar Ikastola, Olatz Astigarraga, también apostó por impulsar el uso del euskera desde la cooperación. «Como ikastola, como cooperativa y como iniciativa popular, creemos en la colaboración y participación activa, y así lo hemos puesto en valor y promovido. Hemos querido aprovechar el año del Kilometroak para potenciar el uso del euskera. Para que lo hable más gente y más a menudo. Nos hemos ayudado mutuamente a elegir el euskera, y hemos creado las condiciones para dar ese salto al amparo unos de otros».

Testigo a Lazkao

La fiesta se trasladó después, en kalejira, hasta el restaurado edificio Aita Agirre donde Elgoibar Ikastola rindió homenaje a Maritxu Loiola, por haber dedicado «toda una vida al servicio del euskera» y por su contribución a la creación y desarrollo de la propia ikastola. Y también a Aspanogi, asociación de familias de menores con cáncer de Gipuzkoa, «que durante casi 30 años ha estado al lado de las familias, ofreciendo ayuda práctica, amor, apoyo y fuerza». La asociación estuvo representada por una familia elgoibartarra que no dudó en reivindicar más apoyo a la investigación y también recordó que necesitan una nueva sede. También hubo reconocimientos para Cruz Roja y DYA.

La próxima edición del Kilometroak, la número 50, ya tiene fecha y lugar. Será el 4 de octubre de 2026 en Lazkao y este domingo, Irantzu Amundarain, presidenta de la ikastola San Benito, recibió el testigo para empezar a organizar una cita que se antoja especial.