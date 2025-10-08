Igartubeiti da por inaugurada su gran 'Sagardo Astea' con 4.500 kilos de manzana a prensar en su histórico lagar La diputada Azahara Domínguez, el viceconsejero vasco Jakes Aguirrezabal, el presidente de la Mancomunidad, Jon Luqui, y el alcalde de Ezkio-Itsaso, Joseba Telleria, han participado en el acto de apertura

Cristina Limia Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:43

El caserío museo Igartubeiti de Ezkio-Itsaso ha dado apertura este miércoles por la mañana a su preciada 'Sagardo Astea', la número 24 y la única del año en la que se puede ver en directo la prensada de la exquisita manzana de Ezkio-Itsaso y sus alrededores.

El caserío museo, en colaboración con Sagardoa Route (Ruta de la Sidra del País Vasco), celebra esta 'Semana de la Sidra' del 8 al 18 de octubre con teatralizaciones, exhibiciones de kirikoketa y exposiciones.

Durante esta cita, se puede presenciar, por única vez en todo el año, una actividad cotidiana del caserío Igartubeiti de hace siglos: la puesta en funcionamiento del lagar y el prensado de la manzana.

Además, el prensado de la manzana de los días 11, 12 y 18 estará acompañado de un grupo de kirikoketa, sonido rítmico que se produce durante el proceso de golpeo de las manzanas.

La 'Semana de la Sidra' brinda también la ocasión de conocer el caserío Igartubeiti, joya de la época dorada del caserío del siglo XV a través de quienes lo habitaron. Durante el fin de semana y festivos, habrá teatralizaciones, donde la familia Kortabarria, habitante del caserío a principios del siglo XVII, será representada por el grupo de teatro Karmakros de Urretxu-Zumarraga y por la actriz tolosarra Amaia Ruiz de Galarreta.

Quien se acerque a Igartubeiti estos días también podrá visitar dos exposiciones. Una de ellas es 'Baserria. Madera, piedra, mito, presente', muestra el caserío como arquitectura que ha sabido adaptarse y transformarse a través de los siglos a las diferentes situaciones económicas y sociales del Pais Vasco, hasta llegar a convertirse en la imagen central del paisaje rural vasco. «La muestra revela y desmitifica al mismo tiempo, a través de la ciencia y la arqueología la imagen idealizada que se ha ido creando de esta tipología arquitectónicoa por parte de las artes y la literatura, impactando de forma profunda en el imaginario colectivo», explican.

Programa de actividades: El lagar de Igartubeiti en funcionamiento los días 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 y 17 de octubre a las 11.30 horas.

El lagar de Igartubeiti en marcha a ritmo de Kirikoketa los días 11, 12 y 18 de octubre a las 12.00.

Teatralizaciones en el caserío los días 11, 12 y 18 de octubre a las 11.15.

Visita en castellano a Fabrika de Legazpi los días 11 y 18 de octubre a las 17.00.

La otra exposición es 'Nagusia hil da. El rito en torno a la colmena', resultado de seis meses de investigación desarrollada gracias a la primera edición de la beca Galbahe. Situada en el caserío, la muestra indaga en la relación entre las abejas, la muerte y los ritos, articulando esculturas, proyecciones e impresiones que reconfiguran el patrimonio etnográfico. «Más que un gesto arqueológico, la propuesta acerca mitos y prácticas simbólicas al presente», indican.

Visitas guiadas

Durante la semana de la sidra se expondrán, a su vez, algunas de las variedades de manzana recogidas en los manzanales de Igartubeiti y alrededores. Junto a ello, los días 11 y 18 de octubre, se ofrecerá una visita guiada en castellano al museo Fabrika de Legazpi a las 17.00 de la tarde.

Las plazas son limitadas y la reserva previa debe realizarse llamando a los números 943 72 29 78 / 72 51 07 o enviando un correo a igartubeiti@gipuzkoa.eus.

La coordinadora de Igartubeiti, Kizkitza Ugarteburu, el alcalde de Ezkio-Itsaso, Joseba Telleria, el presidente de la Mancomunidad de Urola Garaia, Jon Luqui, la coordinadora de Sagardoa Route, Olatz Mitxelena, la directora de Cultura de la Diputación, Mari Jose Telleria, la diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez, y el viceconsejero de Turismo y Comercio del Gobierno Vasco, Jakes Aguirrezabal, han participado en la inauguración de estos días tan especiales, este miércoles en Igartubeiti.

