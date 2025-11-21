Hurkoa atiende a 615 personas con medidas de apoyo a la discapacidad en Gipuzkoa

Acompañar no es solo atender». Significa estar presente, orientar, asesorar y garantizar que cada persona pueda tomar decisiones sobre su vida y su bienestar. Una ... apertura que definió el aura emotiva del acto del 35 aniversario de Hurkoa. «A lo largo de estos 35 años, la fundación ha trabajado para que las personas con discapacidad o dependencia puedan vivir con dignidad y seguridad, y para que sus familias tengan tranquilidad». subrayó su presidenta, Marta Álvarez de Arcaya.

Y es que, a día de hoy, la organización de Cáritas Gipuzkoa atiende a 615 personas mediante medidas de apoyo, su servicio más demandado. Estas iniciativas permiten a cada persona decidir quién la asistirá y cómo lo hará, incluso antes de desarrollar una discapacidad, protegiendo su autonomía y evitando la necesidad de acudir a la vía judicial.

En su ponencia sobre apoyos voluntarios a la discapacidad, el notario José Ángel Martínez Sánchiz, vínculado desde sus orígenes a la fundación, explicó cómo estas medidas permiten organizar anticipadamente la asistencia, formalizándola ante notario y evitando la intervención judicial en la medida de lo posible. Martínez Sánchiz subrayó que resultan «especialmente útiles para personas mayores o con deterioro cognitivo incipiente, ya que ayudan a prevenir conflictos familiares y protegen la autonomía del usuario».

Durante el acto, que transcurrió en el Centro Carlos Santamaría de la EHU, en su campus de Donostia, se entregaron los reconocimientos H de Oro a David Mayor y Javier Zubizarreta, en reconocimiento a su compromiso con la atención y protección de personas vulnerables.

Más derechos

Además de las medidas de apoyo, Hurkoa gestiona el Centro de Día Ntra. de las Mercedes, con 62 plazas para personas mayores dependientes y funcionamiento durante todo el año. También ofrece asesoramiento a 175 familias y acompañamiento a 75 personas mayores en situación de fragilidad social, especialmente aquellas que viven solas, sin apoyo familiar. Para ello cuenta con 69 profesionales y 85 voluntarios que participan tanto en la atención directa como en la gestión y supervisión de los servicios.

El perfil de los usuarios refleja la diversidad de necesidades: la mayoría son mayores de 50 años, con un grupo importante de mayores de 80. Los diagnósticos más frecuentes incluyen deterioro cognitivo, enfermedades mentales crónicas, adicciones o discapacidad intelectual y física. En cuanto a los principales motivos de derivación son autoabandono, falta de apoyo y conflictos familiares, descontrol económico o maltrato, físico y psicológico.

Desde su creación, Hurkoa ha atendido a más de 10.000 personas en Gipuzkoa. Su experiencia demuestra la importancia de los apoyos integrales para la autonomía, los derechos de los usuarios, la protección y la tranquilidad de las familias en un contexto de envejecimiento poblacional y creciente demanda de servicios de dependencia.