Martínez Sánchiz, durante el acto de ayer en Donostia. G. ESTRADA

Hurkoa atiende a 615 personas con medidas de apoyo a la discapacidad en Gipuzkoa

La organización de Cáritas celebra 35 años ofreciendo asistencia, apoyo y autonomía a personas mayores y con discapacidad

Iker Elduayen

Iker Elduayen

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00

Acompañar no es solo atender». Significa estar presente, orientar, asesorar y garantizar que cada persona pueda tomar decisiones sobre su vida y su bienestar. Una ... apertura que definió el aura emotiva del acto del 35 aniversario de Hurkoa. «A lo largo de estos 35 años, la fundación ha trabajado para que las personas con discapacidad o dependencia puedan vivir con dignidad y seguridad, y para que sus familias tengan tranquilidad». subrayó su presidenta, Marta Álvarez de Arcaya.

