El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, flanqueado por la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, y la directora gerente de la OSI Donostialdea, Maite Martínez de Albéniz, en la presentación del Plan Funcional. IREKIA

El hospital público de Tolosa podrá tener hasta 90 camas y albergará 18 especialidades

El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, presenta el «avance-borrador» del Plan Funcional del nuevo equipamiento médico, que se prevé que entre en funcionamiento en 2030

Kevin Iglesias

Kevin Iglesias

Lunes, 20 de octubre 2025, 15:51

Comenta

Nuevo paso adelante en la materialización del hospital público de Tolosa. El consejero de salud, Alberto Martínez, ha detallado este mediodía el «avance-borrador» del ... Plan Funcional del nuevo equipamiento para dar respuesta no solo a la comarca de Tolosaldea, sino para ser «un referente para el territorio de Gipuzkoa». Con los datos presentados en el centro Lehiberri, junto a la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, y la directora gerente de la OSI Donostialdea, Maite Martínez de Albéniz, el hospital contará con 77 camas hospitalarias, con posibilidad de aumentar en un futuro hasta la cifra de 90 respondiendo a la proyección poblacional. Son cuatro más que las previstas en verano de este año en el adelanto del Plan Funcional al que tuvo acceso este periódico, con la novedad de que «en un segundo escenario y en base a la demanda», teniendo en cuenta el envejecimiento de los guipuzcoanos, pueda aumentarse hasta las 90 camas.

