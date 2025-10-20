El hospital público de Tolosa podrá tener hasta 90 camas y albergará 18 especialidades

Nuevo paso adelante en la materialización del hospital público de Tolosa. El consejero de salud, Alberto Martínez, ha detallado este mediodía el «avance-borrador» del ... Plan Funcional del nuevo equipamiento para dar respuesta no solo a la comarca de Tolosaldea, sino para ser «un referente para el territorio de Gipuzkoa». Con los datos presentados en el centro Lehiberri, junto a la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, y la directora gerente de la OSI Donostialdea, Maite Martínez de Albéniz, el hospital contará con 77 camas hospitalarias, con posibilidad de aumentar en un futuro hasta la cifra de 90 respondiendo a la proyección poblacional. Son cuatro más que las previstas en verano de este año en el adelanto del Plan Funcional al que tuvo acceso este periódico, con la novedad de que «en un segundo escenario y en base a la demanda», teniendo en cuenta el envejecimiento de los guipuzcoanos, pueda aumentarse hasta las 90 camas.

El hospital público de Tolosa tendrá cuatro quirófanos, uno de ellos de cirugías menores, lo que permitirá realizar 1.200 procedimientos quirúrgicos anuales en turno de mañana, ascendiendo la cifra a 3.600 intervenciones al año. Asimismo, contará con un servicio de resonancia que dará servicio de diagnóstico a todo el territorio, dos salas de exploración, dedicadas a endoscopias y otros procedimientos, y una unidad de recuperación post-anestésica (URPA), urgencias, equipos de radiología y rehabilitación.

En total, abarcará hasta dieciocho especialidades: Aparato Digestivo, Dermatología, Endocrinología, Ginecología y obstetricia, Neurología, Rehabilitación, Neumología, Alergología, Cardiología, Hematología, Medicina Interna, Reumatología, Anestesiología, Cirugía General, Oftalmología, Otorrinolaringología, Traumatología y Urología.

La previsión para que el futuro hospital entre en funcionamiento se mantiene dentro de cinco años, en 2030, aunque el consejero Martínez también ha mencionado 2031 como el «año en el que podría estar disponible el Hospital Público de Tolosa». Desde el departamento de Salud calculan un periodo que comprende dos años «para la redacción del proyecto, la ejecución y la licitación», más otros tres años «de edificación» de la infraestructura sanitaria. Sin embargo, la complejidad de la puesta en marcha de un hospital «supera muchas cuestiones y detalles», y concretamente a lo que su edificación se refiere es «más complejo», al tratarse de una obra que «no va en superficie, sino que incluso hacia el subsuelo». Ello aduce a que la puesta en marcha del hospital podría retrasarse a 2031.

La comparecencia ha tenido lugar tras la presentación de este mismo «avance-borrador» del Plan Funcional a los alcaldes de Tolosaldea, representantes sindicales de ELA y LAB de Asuncion Klinika y la plataforma TOPA por la sanidad pública, esta misma mañana en el centro Lehiberri de Tolosa, en el polígono industrial de Apatta Erreka.

Además, se enmarca dentro de los avances que el Ayuntamiento de Tolosa ha realizado con la aprobación inicial de la reparcelación del solar de Iurramendi, donde se ubicará este nuevo equipamiento. Con todo, el siguiente paso del departamento de Salud del Gobierno Vasco será la reserva 200.000 euros en los presupuestos generales de 2026 para el inicio de la redacción del proyecto del futuro hospital.

Transición hacia la OSI Donostialdea

Teniendo en cuenta que el nuevo hospital estará integrado en la OSI Donostialdea, el consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, ha compartido las actuaciones a corto y medio plazo que se llevarán a cabo para que esté gestionado y coordinado por la nueva organización de servicios integrados. Así, se reforzará el papel de la Medicina Interna en la asistencia y la gestión de flujos de trabajo; se incorporará a los pacientes de la OSI Tolosaldea a los programas y rutas existentes en la OSI Donostialdea; un médico o médica internista será referente en el ambulatorio de Tolosa para la integración de los pacientes de la comarca; se reforzará progresivamente la asistencia ambulatoria especializada en Tolosaldea; y el Hospital Universitario Donostia asumirá las cirugías de alta complejidad.

Todo ello tiene como objetivo «avanzar hacia una solución integral que eleve la calidad asistencial en el área de Tolosaldea, optimizando el uso de recursos, reduciendo la fragmentación de la atención y garantizando una atención de alta calidad para los y las pacientes más vulnerables», ha señalado Martínez. Esto es, integrarse en la OSI Donostialdea reduciría duplicidades, evitaría errores clínicos derivados de un campo de comunicación «complejo» y «mejoraría los resultados en salud».

Bolsa de trabajo para Asuncion Klinika

En cuanto a la situación de Asuncion Klinika, el consejero de Salud ha afirmado que durante estos cinco años «se mantendrá el convenio o el concierto» con el centro sanitario, y se plantea que los trabajadores de Asuncion puedan entrar en una «bolsa inicial exclusiva» tras detectar los puestos necesarios en cada área. Sería una «primera llamada» donde estos empleados del centro concertado serían «prioridad, reconociéndoles el trabajo realizado en Asuncion», aunque entrarían dentro de un «contrato de interinidad» y posteriormente conseguir la plaza pública a través de la OPE. Después de esa primera llamada, la oferta se abriría «a todo el colectivo, a todo el personal que quisiera presentarse».

Sin embargo, esto solo se trata de una propuesta que deberá pasar, una vez el edificio esté avanzado, por la Mesa Sectorial de Osakidetza y contar con la aprobación de esta, tanto de ELA y LAB como del resto de sindicatos.

Este avance del Plan Funcional ha contado con el visto bueno de los representantes reunidos, y todo parece indicar que, dentro de las previsiones, el futuro hospital público de Tolosa será una realidad entre 2030 y 2031.