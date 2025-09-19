El Zinemaldia hace 50 años: Entre 'Tiburón' y 'Furtivos'

Ya estamos a tope en el Zinemaldia de 2025, pero en esta sección miramos hacia atrás y evocamos el Festival de hace cincuenta años, mediante ... una selección de recortes de las páginas que dedicó EL DIARIO VASCO al Festival de 1975. Sí, el de 'Furtivos'.

Empezamos en su jornada inaugural, el 13 de septiembre de 1975, cuando las proyecciones eran muchas menos que ahora…

'El padrino 2' era la película inaugural. A la Sección Informativa llegaba la inolvidable 'Dersu Uzala' de Kurosawa. Y el certamen utilizaba únicamente tres cines de la ciudad, el Victoria Eugenia (le llamaban Palacio del Festival), el Miramar y el Astoria.

Las inauguraciones seguían sin ser glamourosas, que también aquel año consistió en un acto protocolario celebrado en el Ayuntamiento y presidido por el ministro de Información y Turismo, Herrera Esteban…

La falta de representantes de 'El padrino 2' hizo que el diario eligiera como foto de la primera gala una en la que salía el libanés Jamal Negi entre las actrices Mónica Randall y Valerie Perrine.

Aquella fue la edición de 'Furtivos'. José Luis Borau sorprendió con una potente y agria película que se acabaría llevando la Concha de Oro…

Una curiosidad. El XXIII Festival Internacional de Cine de San Sebastián empezó el 13 de septiembre, pero hasta cinco días después, el 18 de septiembre de 1975, no publicó DV el siguiente cuadro. ¿Qué había pasado aquí?

Había ocurrido que Henry Georges Clouzot, a quien se dedicaba un ciclo y quien iba a presidir el jurado, avisó pocos días antes que no podía venir por enfermedad de su mujer. Se ascendió a presidente a Antonio Isasi Isasmendi. Pero es que en vísperas del certamen cayeron otros dos jurados más de los nueve previstos y la búsqueda de sus sustitutos se prolongó hasta los primeros días del Festival.

La otra película destacada de la edición tenía una impresionante aleta…

Pues sí, como señaló Alfonso Sánchez, estalló la 'tiburonmanía' con el largometraje hecho por un joven de 27 años, de nombre Steven Spielberg. A la salida de las proyecciones, escribían, «muchos de los asistentes al filme todavía mostraban en su rostro la impresión recibida por esta película de un realismo angustioso».

Así pasó aquel último Festival con Franco vivo. La estrella más esperada llegó el último día. Era Gina Lollobrígida, que no hizo caso a la recomendación del Sindicato de Actores Italianos de boicotear el Festival donostiarra por motivos políticos y acudió al acto de clausura, en el que recibió la Concha de Oro Borau por 'Furtivos'…