Tolosa, capital micológica

En los años 70, Tolosa se convirtió en la capital de las setas. Hasta la denominaban como «ciudad micológica». Todo ello por la celebración de ... la Semana Internacional de Micología, organizada por el CIT (Centro de Iniciativas y Turismo de Tolosa) al máximo nivel.

Pero aquella cita se perdió… hasta que en 2009 el Casino de Tolosa tuvo la buena idea de recuperarla. En este año en que, por una vez, no se celebrará por las obras del Casino, evocamos la semana de hace cincuenta años.

En la edición de EL DIARIO VASCO del 23-IX-1975 apareció la siguiente cabecera…

Titular en DV el 23 de septiembre de 1975.

En vísperas, José María Goñi, el corresponsal en Tolosa, había ensalzado el papel divulgativo que desempeñaba la semana: «Realmente, no es necesario remarcar la importancia, el valor educativo de esta manifestación científico-gastronómica. Cada vez es mayor el número de aficionados a la recolección de setas y no todos, por desgracia, tienen un conocimiento real de las especies que se producen en nuestra región».

El riesgo de envenenamiento era real si no se aprendía a distinguir las especies de setas en ámbitos como la semana tolosarra.

Ascenso de categoría

Comentaba Goñi un caso real ocurrido la víspera: «Ayer, en el famoso mercado semanal de Tolosa, entre los lotes de setas puestos a la venta se 'colaron' nada menos que tres ejemplares de la 'Amanita Phaloides'. Gracias a Dios, un veterano recolector tolosano pudo verlos y retirarlos a primeras horas de la mañana, con lo que evitó, quizá, una tragedia».

La Semana Internacional de Micología 1975 se inauguró en el Casino tolosarra con un pregón de apertura a cargo de Iñaki Linazasoro. Entre sus múltiples inquietudes y saberes, Linazasoro era también un experto en micología y ofreció una charla muy completa…

«Tras comentar humorísticamente la 'ascensión de categoría' que ha tenido la humilde seta, que de ser 'carne del pobre' ha pasado a ser 'capricho de millonario' (y precios son razones), expuso la hipótesis de que fueron los romanos quienes enseñaron a los vascos a comer las setas, a cuyo efecto aportó una serie de citas de Séneca. Tiberio, Plinio, Tácito, etc., que pueden servir para abonar tal hipótesis».

Concursos y concursos

Durante aquella Semana micológica, pudo verse en el Casino la exposición de fotografías participantes en el VII Concurso de Fotografía y Diapositiva en Color sobre Micología'. Ganó el primer premio un nombre popular en Tolosa, José María Gorrochategui.

Cada día de la semana hubo charlas divulgativas, la mayor parte de ellas a cargo de miembros de la Sociedad de Ciencias Aranzada, encargada de la «dirección técnica» del evento.

El ciclo finalizaba el fin de semana con, como escribió Goñi, «sus famosos concursos de gastronomía y de exposición de setas, que tanta atracción ejercen en el ámbito regional». El certamen gastronómico, por cierto, se desarrolló en el Tinglado, entonces recién reformado.