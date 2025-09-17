Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hongos y setas en venta en Tolosa. DV
La calle de la memoria guipuzcoana

Tolosa, capital micológica

Dedicaba una semana internacional a las setas, que habían pasado de 'carne del pobre' a 'capricho de millonario'

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:06

En los años 70, Tolosa se convirtió en la capital de las setas. Hasta la denominaban como «ciudad micológica». Todo ello por la celebración de ... la Semana Internacional de Micología, organizada por el CIT (Centro de Iniciativas y Turismo de Tolosa) al máximo nivel.

