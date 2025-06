Somos canciones. Nuestra 'Colección de recortes' de hoy les traerá mucha música a la cabeza. Repasamos la lista de 'Los diez discos más vendidos' que ... publicaba cada semana EL DIARIO VASCO entre 1968 y 1972. Cuidado, que se les puede disparar la nostalgia sonora.

Encontramos la primera página semanal dedicada a 'El mundo del disco' en el DV del 14 de noviembre de 1968. Y los más vendidos del momento eran 'Oh Lord Why Lord' de Pop Tops, la versión en castellano de la pegajosa 'Qué tiempo tan feliz' de Mary Hopkin y el 'Hey Jude' de los Beatles…

'Explosión 68' era un programa radiofónico musical del recordado Alfonso Eduardo, que a falta de datos oficiales elaboraba semanalmente la lista de los 50 discos más vendidos en España.

En marzo de 1969, el ránking se llenaba de cantantes y conjuntos muy populares en la época…

Karina con aquel mítico single que tenía en la cara A 'La fiesta' («Aire de fiesta, los chicos y chicas radiantes de felicidad…) y en la B, 'Las flechas del amor', esas que «van contigo donde quiera que tú vas; están entre tu pelo y en tu forma de mirar…». Fórmula V con 'Tengo tu amor' y, aunque no figurase su nombre, Georgie Dann con 'Casatschok' (para mayo ya sería el número 1).

Claro que ustedes se han fijado en la doble entrada del gran Serrat.

«¡¡Alarma!!», que Los Pekenikes lanzaban nuevo disco en junio de 1969…

¿Quién hubiera dicho que el 'Mama' de Jean Jacques («mama, mama, un bello sueño tuve ayer…») coincidió en el tiempo con el 'Get Back' de los Beatles?

Pasamos a 'Los diez discos más vendidos en España' en septiembre y diciembre de 1969 según apareció en DV…

Sí, junto a grandes artistas como Elvis ('In the Ghetto') o John Lennon (con The Beatles en plena fase de disolución y pidiendo una oportunidad a la paz), aparecían Palito Ortega bebiendo 'La chevecha', Los Payos diciéndole que se pusiera el sombrero para ir a la playa a 'María Isabel' o el muy pegadizo 'Sugar, sugar' de aquel peculiar grupo de ficción que fueron los Archies.

El 14 de mayo de 1970, dentro de la página que EL DIARIO VASCO dedicaba los miércoles a 'El mundo del disco', encabezaba el 'top' Julio Iglesias con 'Gwendoline' y se preguntaban por el secreto del éxito de Fórmula V…

En septiembre de 1970 tocaba cantar, y bailar, el «Sha la la la la, oh, oh, oh…».

'Un rayo de sol' de Los Diablos era el single del momento. En la lista aparecían por partida doble Simon & Garfunkel (no se esfuercen con la pronunciación, que entonces decíamos 'Simón').

Terminamos dando un pequeño salto, hasta el 22 de enero de 1972. El diario cambió la lista de 'Explosión 68' por otra más completa, cuya fuente no se indicaba. Mezclaba singles con elepés, y el número 1 en ventas era precisamente un disco grande, nada menos que el 'Mediterráneo' de Joan Manuel Serrat…

Entre aquellos veinte vinilos estaba la banda sonora de toda una época: el 'Imagine' de Lennon, 'Soy rebelde' de Jeanette, 'Mamy blue' de Pop Tops, 'El soldadito' de La Compañía, 'El chico de la armónica' de Micky…