El perro bañero de Zarautz

Hoy retrocedemos mucho tiempo, nada menos que cien años. Y como entonces aún no existía EL DIARIOVASCO, nos fijamos en otro periódico local, LA VOZ ... DE GUIPUZCOA, para contar la historia de un perro entonces muy popular en la playa zarauztarra, que por aquel entonces hacía más fácil la vida de los bañistas.

Dedicó un artículo a aquel can que «ocupaba la atención de todos los veraneantes» Adán Echecalte. Comenzaba describiendo a las gentes de aquella playa casi sin cambios…

Muchachas con precisión militar

«Los toldos se suceden en hilera desde Munua a Mollarri; con la rigidez y precisión de una fila de soldados en parada, las muchachas pasean de un extremo a otro de la playa; María Josefa Tarongi luce su belleza con el aplomo que le da su fama bien establecida; Maruja de los Ríos es la nota zuloaguesca con su pelo negro de gitana de ópera; el flequillo picaresco de Nieves Pérez Bueno atrae las miradas codiciosas de los jóvenes de pantalón blanco y albas alpargatas; la rubia delicadeza de Esperanza Muñoz contrasta con la esplendidez trigueña de Pilar Guinea, como podrían lucir y contrastar en Deauville, Biarritz y la Concha».

Tras aquel vistazo al ambiente de la playa zarauztarra en 1925 aparecía la mención a su habitante más popular, que tenía cuatro patas…

Ampliar Frase publicada en 'La Voz de Guipúzcoa' el 20-VIII-1925.

Según escribía Adán Echecalte, «el perro zarauztarra (y no es el lindo lulú de Carmen Offmeyer) ocupa la atención de todos los veraneantes. Margarita Parellada enfoca sus impertinentes, en el toldo de Conchita Ayala se habla de él, Carmen Gamoneda sonríe mostrando sus dientes blancos cuando el ilustre perro pasa por su lado».

Todos estaban pendientes hace un siglo de aquel perro llamado Itxaso, aunque el artículo no aportase datos sobre su raza, tamaño, características, procedencia o propietario.

Busca gorros y albornoces

Eso sí, especificaba que el perrillo había desarrollado dotes para ayuda a los bañistas.

Y así, «Itxaso busca los albornoces que se pierden, trae los gorros de baño que arrastra la resaca, vigila al imprudente nadador que confía demasiado en sus fuerzas y se aleja más y más de la playa».

Vamos, que el perro Itxaso era todo un bañero y casi socorrista, a cambio de muy poco: «En pago a sus servicios recibe las caricias de Concha y Carlota Parellada, Amparo Pérez Bueno, María Madroga, Lola Sagarra, Chefita López Kaiser, Carmen de la Vega, Araceli Sauras, Pilar Izquierdo, Rosario Calvo, Maruja, Carmen y Elvira Bonet y Pilar Araoz, que comprenden la importancia del perro, que da un carácter peculiar a la playa limpia y abierta de Zarauz».