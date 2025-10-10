Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

«Nutren, deleitan y tonifican»

Publicidad de deliciosos chocolates en los años 50 y 60: «¡Hínquele el diente!»

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:02

Comenta

«El café hace posible salir de la cama, pero el chocolate hace que valga la pena» (anónimo).

Gipuzkoa es territorio chocolatero. Fabricante y consumidor. ... Dedicamos la entrega de hoy de 'Colección de recortes' a anuncios de chocolates publicados en las páginas EL DIARIO VASCO durante las décadas de los años 50 y 60. No podemos garantizar que tras su visionado y lectura no se abalance usted sobre esa tableta guardada en el armario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

