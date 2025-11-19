Cincuenta años tocando la trompeta

El mundo de la música tiene a sus grandes figuras, que se llevan la fama y los aplausos, y también a otros instrumentistas de base, ... que desarrollan su profesionalidad discreta pero eficazmente, a veces durante toda una larga vida, y que acaso sean incluso más necesarios que los primeros.

Hace setenta años, EL DIARIO VASCO dedicó un artículo a uno de esos músicos de a pie, aprovechando que llevaba muchos años en activo. El texto apareció el 19 de noviembre de 1955 con el título 'Cumple cincuenta años como ejecutante en la Banda Municipal de Vergara'. Lo firmaba Tristán de Easo, seudónimo que utilizaba Vicente Escudero.

Pie de fotoArtículo publicado por EL DIARIO VASCO el 19-XI-1955.

Desde el primer párrafo, entraba en la personalidad del instrumentista, hasta entonces poco conocido fuera de Bergara…

«Es uno de los pocos casos que conocemos en la historia de las Bandas municipales de la provincia. Don Francisco Ayastuy Elcoro-Berecíbar cumple mañana, domingo, las bodas de oro en la Banda Municipal de Vergara. Este admirable ejemplo de tributo al arte lo culmina don Francisco Ayastuy con su brillante carrera. A lo largo de medio siglo, este modesto músico ha desempeñado durante treinta y cinco años la plaza de trompeta solista».

«Facultades asombrosas»

No escatimaban elogios a la «muy meritoria» labor del trompetista bergarés…

«Cincuenta años picando en la misma boquilla, sin perder la más mínima embocadura, enfrentándose con páginas de difícil ejecución y dando cuenta de unas facultades asombrosas, Francisco Ayastuy, lo mismo que cuando se trataba de salvar las dificultades de 'Mari Celi' o de cualquiera de las múltiples y notables obras que figuran en el repertorio de la magnífica Banda Municipal de Vergara, una de las mejores de España, en proporción al número de habitantes de la citada villa, ofrece el testimonio de su indudable clase».

Retrato del trompetista que apareció en el diario hace setenta años.

Tras insistir en que Ayastuy «representa y honra a una profesión», daban algunos detalles del homenaje de 1955, centrado en un concierto de la banda, que entonces dirigía Miguel González Bastida. En el programa, 'Forja de héroes', compuesta por el propio González Bastida, y fragmentos de 'Las golondrinas' de Usandizaga, las 'Danzas fantásticas' de Turina y 'La Gioconda', ópera de Ponchielli.

Selectos programas

«Aquí tienen ustedes un programa de la Banda Municipal de Vergara. Este es uno de los selectos programas que ofrece a los aficionados, y que hará sonrojarse a quienes comparten el criterio de no disponer una Banda municipal en San Sebastián», aprovechaba Tristán de Eso para lanzar una puya sobre una asignatura pendiente en la capital.