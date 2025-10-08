Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El artefacto explosivo, supuestamente un obús de la Guerra Civil. UVR Ertzaintza

Hallan un artefacto explosivo de la Guerra Civil mientras limpiaban una sima en Asteasu

La UVR y la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Ertzaintza se han desplazado hasta el lugar para detonarlo

Álvaro Guerra

Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:09

Miembros de la asociación Lurpea Garbi han hallado esta mañana un objeto que ha llamado su atención mientras limpiaban una sima del barrio de Larraul, en Asteasu. Se trataba de un artefacto explosivo, supuestamente un obús de la Guerra Civil, localizado a varios metros de profundidad.

Ante el hallazgo, han dado aviso al servicio de emergencias, lo que ha activado rápidamente la movilización de recursos de emergencia.

La Unidad de Vigilancia y Rescate (UVR) de la Ertzaintza ha acudido al lugar junto a la Unidad de Desactivación de Explosivos. Después de asegurar la zona y analizar el artefacto, los especialistas en explosivos han procedido a su detonación mediante una explosión controlada, garantizando así la seguridad de la zona y cerrando la operación con éxito.

