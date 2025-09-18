Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Conciertos como el de Rammstein en Anoeta animaron el gasto en ocio, espectáculos y cultura de los guipuzcoanos el año pasado. Félix Morquecho

Los guipuzcoanos son los vascos que más gastan tras disparar un 27% en un año lo que destinan a ocio y espectáculos

Las familias del territorio gastaron una media de 36.765 euros el año pasado, un 1,9% más que en 2023, con la vivienda y la alimentación como principales desembolsos

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:21

Los guipuzcoanos son los ciudadanos vascos que más dinero gastan después de ser los que más incrementaron sus desembolsos el año pasado. Cada familia del territorio realizó abonos por bienes y servicios por valor de 36.765 euros, un 1,9% más que en 2023. Los vizcaínos se dejaron en el conjunto del año 36.730 euros por familia (un 0,7% más), mientras que los alaveses son los más austeros, con 34.020 euros (un 6,4% menos que el año anterior).

En el caso de Gipuzkoa, el 'sorpasso' a Bizkaia se debió fundamentalmente al aumento del gasto en ocio, espectáculos y cultura, que se disparó un 27,4%; transportes (11,2%) y seguros y servicios financieros (6,9%). En el lado opuesto, se redujo el dinero destinado al apartado de Otros bienes y servicios, que incluyen los cuidados y efectos personales, entre otros (-16,7%) y a mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda (-9,9%), que además presentan en 2024 una evolución negativa en los tres territorios.

Más allá de estas evoluciones particulares, la estructura del gasto familiar mantiene la vivienda como la principal fuente de merma de fondos de los hogares de Gipuzkoa, especialmente para aquellas personas que viven de alquiler. Estas dedican en promedio más de un tercio de sus pagos anuales (34,9%) a la vivienda. Los gastos de alquiler crecieron el año pasado un 3,3%, hasta los 10.425 euros, el 28,3% del gasto familiar. Pero a esto hay que sumar las obligaciones ligadas a la habitabilidad (agua, basuras, energía...), que se llevan otros 2.408 euros al año, el 6,6% del presupuesto familiar. En total, ambos conceptos representaron un esfuerzo medio de 12.833 euros por familia el año pasado.

Tras la vivienda, el segundo foco de gasto es la alimentación, que absorbe el 15,5% del presupuesto. El año pasado, 5.715 euros por familia, un 2,8% más que el año anterior, lo que ha hecho subir ligeramente su peso en la tarta de gasto, desde el 15,4% que representaba en 2023.

Más estable fue la cantidad de dinero gastado en la hostelería. A los servicios de restauración fueron a parar 3.730 euros por familia, un 1,7% más que el año anterior (3.665). Como este incremento es inferior a la media, su peso en la estructura de gasto familiar se redujo una décima, del 10,2% al 10,1%.

Eso no significa que los guipuzcoanos hicieran un mayor esfuerzo por ahorrar. Todo lo contrario. La partida que más aumentó fue la destinada a ocio, espectáculos y cultura, que se disparó un 27%, hasta los 1.802 euros por familia. Esta cantidad supone que este epígrafe supuso el 4,9% de la cesta de gasto de los guipuzcoanos.

Así consta en la Encuesta de Gasto Familiar que cada año elabora el Instituto vasco de Estadística (Eustat) y cuyo resultado de 2024 ha sido publicado este jueves.

En el conjunto de Euskadi, el gasto medio por hogar no solo no aumentó tanto como en Gipuzkoa, sino que se redujo ligeramente (en 18 euros, a 36.313) por la contracción vivida en Álava. Destaca el aumento en Seguros y servicios financieros (9,6%); y en el dedicado al Ocio, espectáculos y cultura, que crece un 8,4%, a 1.732 euros, empujado por el dato de Gipuzkoa.

En contraposición, los gastos que disminuyeron respecto al año anterior fueron los relativos a Otros bienes y servicios (-15%), el grupo de bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos (-9,6%), la enseñanza (-7,9%), el grupo de gasto en mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda (-7,1%), los transportes (-1,9%), los alimentos y bebidas no alcohólicas (-1,4%) y los relativos a la Información y comunicaciones (-0,8%).

