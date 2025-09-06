Comenta Compartir

Por ahora he aprendido que… envejecer es necesitar cada día menos. «Estás igual» significa, en realidad, «te he reconocido». Contar anécdotas del pasado sólo entretiene ... al que las cuenta. Comprar low cost conlleva sueldos low cost. Ser amable es un superpoder. El rencor daña más a quien lo siente. Se aprende haciendo. Cualquier problema es más pequeño al día siguiente. Sólo eres interesante si te interesas. Hay que elegir pareja pensando en si sería una buena ex. Tener pelo en la cabeza importa menos que tener paz dentro de ella. El mal vuelve siempre al remitente. A veces las cosas no son culpa de nadie. Es saludable desconfiar de cualquiera que diga que viene a salvarnos.

A unos pasos de entrar en los 60, puedo asegurar que sufrir no te convierte en mejor persona. Escuchar con atención es el mejor regalo. No hay orgullo más gratificante que el que sientes como padre. La información nos condiciona más que la realidad. Ser feliz es una cuestión de expectativas. Recuerdo más los momentos que los objetos. Los hijos muestran más sobre ti que cualquier cosa que digas. Responder «no sé» es señal de sabiduría. Sin humor es imposible hacer nada serio. Las mejores fiestas son esas en las que te cuelas. Los exámenes tan sólo premian la buena memoria. Todos los aparatos eléctricos están diseñados para estropearse. A partir de 17 euros todos los vinos son excelentes. Hay que apuntar las contraseñas. Nada enseña tanto como descubrir que se acaba el tiempo.

