Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Plaza de Gipuzkoa

Por ahora

Guille Viglione

Guille Viglione

San Sebastián

Sábado, 6 de septiembre 2025, 07:55

Por ahora he aprendido que… envejecer es necesitar cada día menos. «Estás igual» significa, en realidad, «te he reconocido». Contar anécdotas del pasado sólo entretiene ... al que las cuenta. Comprar low cost conlleva sueldos low cost. Ser amable es un superpoder. El rencor daña más a quien lo siente. Se aprende haciendo. Cualquier problema es más pequeño al día siguiente. Sólo eres interesante si te interesas. Hay que elegir pareja pensando en si sería una buena ex. Tener pelo en la cabeza importa menos que tener paz dentro de ella. El mal vuelve siempre al remitente. A veces las cosas no son culpa de nadie. Es saludable desconfiar de cualquiera que diga que viene a salvarnos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar
  2. 2 La casa más cara a la venta en Euskadi: vistas al mar y rodeada de naturaleza
  3. 3 Andoni Ortuzar ficha como asesor externo para la consultora PwC
  4. 4 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»
  5. 5 La tienda de moda infantil que cierra en San Sebastián con descuentos especiales
  6. 6 El juez desestima la medida cautelarísima solicitada por Hondarribiako Alardea y se mantienen los horarios establecidos en el decreto del alcalde para el día 8
  7. 7

    Ibon Meñika: el exdirigente de Sortu condenado por pertenecer a ETA que ahora lidera las protestas contra Israel en la Vuelta
  8. 8 Fallece el motorista que resultó herido grave hace una semana después de chocar con un coche en Deba
  9. 9 El gran buque de 68 metros de eslora que prepara su llegada a Gipuzkoa
  10. 10 Revuelo en el US Open: un padre acude en un yate de 100 millones de dólares para ver jugar a su hija

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Por ahora