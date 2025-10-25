Ojo c(l)ínico

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Guille Viglione

San Sebastián

Sábado, 25 de octubre 2025, 07:28

Hasta hace poco, la mentira utilizaba disfraz. Photoshop y los filtros digitales maquillaban la realidad. Ahora, la facilidad de uso de los nuevos programas de ... generación de imágenes con IA provoca una avalancha de imágenes tan realistas como falsas. Decimos que una imagen vale más que mil palabras porque, durante siglos, la observación ha sido la forma más directa de conocimiento. Pero hoy bastan cien palabras con instrucciones a Google VEO o SORA para lograr la imagen de vídeo que te propongas.

