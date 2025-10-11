Comenta Compartir

Fandy, una joven norteamericana, retransmite partidas de videojuegos en vivo a través de la plataforma de internet, Twitch. Un día de Abril publica una ecografía ... y anuncia a sus seguidores que está embarazada. Pasan los meses hasta que, una mañana, Fandy comunica en redes que ha roto aguas y va a retransmitir su parto en directo. Durante ocho horas y media de transmisión las cámaras muestran las contracciones, las distintas posiciones que adopta para aliviar el dolor y, finalmente, el nacimiento. Antes de cortar, Fandy presenta a su hija, Luna, y su esposo Adam agradece al público que les ha apoyado.

'Blackmirror' es una prestigiosa serie distópica que explora el lado sombrío de la tecnología y su impacto en los instintos humanos de la sociedad contemporánea. Cada episodio muestra cómo los nuevos adelantos tecnológicos pueden convertirse en cárceles emocionales, morales y sociales. En su primera temporada Blackmirror era una serie de ciencia ficción pero esta sociedad hiper acelerada ha conseguido adelantarse a sus presagios. La historia de Fandy podría ser el argumento de un episodio de 'Blackmirror' pero es real. Este jueves, Fandy dio a luz ante 50.000 seguidores que participaron en vivo de un instante íntimo y ancestral con gritos de ánimo, emoticonos y videos virales. No he conseguido averiguar si la transmisión permitía hacer donaciones online pero las primeras palabras de la madre, tras el parto, retratan esta época: «No lo he hecho por dinero».

