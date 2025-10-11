Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Plaza de Gipuzkoa

Blackmirror

Guille Viglione

Guille Viglione

San Sebastián

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:10

Fandy, una joven norteamericana, retransmite partidas de videojuegos en vivo a través de la plataforma de internet, Twitch. Un día de Abril publica una ecografía ... y anuncia a sus seguidores que está embarazada. Pasan los meses hasta que, una mañana, Fandy comunica en redes que ha roto aguas y va a retransmitir su parto en directo. Durante ocho horas y media de transmisión las cámaras muestran las contracciones, las distintas posiciones que adopta para aliviar el dolor y, finalmente, el nacimiento. Antes de cortar, Fandy presenta a su hija, Luna, y su esposo Adam agradece al público que les ha apoyado.

