Guía para hacer turismo religioso por Gipuzkoa este verano: los seis santuarios para ver al menos una vez Entre montañas, acantilados y caminos centenarios, se esconden los grandes templos guipuzcoanos en los que se combina naturaleza, historia y arte

Naroa Ascunce San Sebastián Sábado, 16 de agosto 2025, 08:09

Gipuzkoa es un territorio en el que la naturaleza y la espiritualidad han convivido durante siglos. Desde la bahía de La Concha hasta los prados que coronan nuestras cimas, el paisaje esconde, además de postales inolvidables, joyas arquitectónicas que narran historias de fe, identidad y resistencia. Ermitas y santuarios levantados cuando las herramientas eran rudimentarias pero la pericia de sus constructores inmensa; han resistido guerras, reconstrucciones y el paso de generaciones, convirtiéndose en símbolos de la identidad vasca.

Cualquiera de los seis grandes templos de Gipuzkoa merece la pena la visita, un excelente plan de verano:

Arantzazu El santuario al borde del precipicio

Ampliar G. Barnuevo

En el corazón del municipio de Oñati, se alza el Santuario de Arantzazu, en un lugar muy especial, al borde de un espectacular precipicio. Reconstruido en varias ocasiones desde el siglo XVI, sorprende por su fachada de piedra triangular, que recuerda los espinos donde, según la tradición, el pastor Rodrigo Balzategi halló una talla de la Virgen. Actualmente es un importante punto de peregrinación y un referente del arte sacro contemporáneo.

Santuario de Loiola El Vaticano guipuzcoano

Ampliar L. Romano

No hace falta irse hasta Roma para ver el Vaticano, ya que en el valle del Urola, en Azpeitia, se encuentra el Santuario de Loiola que se gana el sobrenombre de 'pequeño Vaticano' por la monumentalidad de su conjunto barroco. Su basílica, formada por varios edificios diseñados por el arquitecto Carlo Fontana -discípulo de Bernini-, rodea la casa natal de San Ignaciode Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. Además la gran cúpula, de 65 metros de altura, corona un complejo que guarda también una biblioteca histórica con miles de volúmenes en euskera y castellano, testimonio del vínculo entre la fe y la cultura vasca.

Santuario de Guadalupe Espíritu marinero

Ampliar Lusa

El Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, situado en las faldas del monte Jaizkibel, vigila desde el siglo XVI la ciudad de Hondarribia y la desembocadura del Bidasoa. Reconstruido varias veces, es un lugar donde la tradición marinera se respira en cada rincón, ya que es muy fácil encontrar maquetas de barcos y exvotos recuerdan las ofrendas de pescadores agradecidos. Cada 8 de septiembre, la romería y procesión hasta la ermita conmemoran la victoria de 1638 frente a las tropas francesas.

Santuario de Itziar Arte y naturaleza

Ampliar Sara Santos

Quien haya hecho o se anime hacer la ruta del Camino de Santiago por la costa guipuzcoana encontrará, el Santuario de Nuestra Señora de Itziar. Uno de los hitos más antiguos, con referencias que se remontan al siglo VIII. Situado a los pies del macizo de Izarraitz, destaca por su nave de gran amplitud y por la venerada imagen de la Virgen, considerada una de las más bellas del arte vasco. Su retablo de madera fue construido por Andrés de Araoz en el siglo XVI. Y por fuera de la iglesia, se puede contemplar la magnífica escultura en acero «Amatasuna» (La maternidad) del escultor oriotarra Jorge Oteiza.

Santuario de Arrate La virgen entre las piedras

Ampliar Felix Morquecho

Por otro lado en Eibar, a 556 metros de altitud, el Santuario de la Virgen de Arrate combina sencillez arquitectónica con auténticos tesoros artísticos, como lienzos de Ignacio Zuloaga y una imagen de la Virgen de Arrate como elemento más valioso. La actual virgen es del siglo XIV, aunque existen referencias del siglo XIII. En los documentos más antiguos se refieren a ella como «Arriarteko Andra Mari» (La Virgen de entre las piedras). Además de los cristianos de este entorno, es muy querida por marineros -prueba de ello es la réplica de un barco que cuelga del techo- y por los músicos que tocan el txistu y la trikitixa. Cada 8 de septiembre celebran una misa mayor y una romería. Y el exterior es ideal para ir a pasar la tarde, ya que cuenta con área recreativa-merendero.

Ermita de la Antigua Románico y gótico

Ampliar Eli Belauntzaran

Por último, la Ermita de la Antigua, en Zumarraga, declarada Monumento Histórico-Artístico Nacional, es una de las primeras parroquias documentadas en el interior de Gipuzkoa. Su origen se remonta al siglo XII y su interior sorprende con una bóveda de madera que recuerda la quilla invertida de un barco, fruto del trabajo de los carpinteros de ribera. Exteriormente, parece un caserío vasco, y en su sencillez radica buena parte de su belleza en la que se combinan los estilos románico y gótico. Es, sin duda, un viaje en el tiempo rebosante de espiritualidad.