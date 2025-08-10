«En el Golfo de Vizcaya siempre ha habido orcas; y ahora más cerca»
San Sebastián
Domingo, 10 de agosto 2025, 02:00
Carabelas portuguesas al margen, otras especies han sido noticia en las últimas semanas en nuestro litoral.
– Últimamente se han avistado orcas por aquí, e ... incluso un velero fue atacado cerca de Deba.
– J.G.: Toda la vida ha habido orcas en el Golfo de Vizcaya. En invierno era difícil, pero en verano venían detrás de los bonitos, cuando estos migraban a esta zona una vez que el agua cogía la temperatura que les gusta y aquí se alimentaban de anchoa, etc. Para pescar el bonito, el arrantzale debía salir a 20, 30, 40 millas. Y muchas veces, cuando se le enganchaba un ejemplar en el anzuelo, venía la orca por detrás y se lo llevaba, porque les encantan los bonitos. Si eso ocurría, el arrantzale tenía que irse a otra zona porque con las orcas no iba a coger un bonito. Lo que sí es verdad es que las orcas ahora se acercan más a la costa.
– Y a los veleros...
– J.G.: Creo que pasa como con las palomas, las gaviotas o incluso los gorriones, que antes no se acercaban y ahora se te posan en la mesa cuando comes un bocadillo en una terraza: las orcas han perdido el miedo. Tal vez por querer defender a las crías o simplemente por jugar, parece que les ha dado por los veleros. De momento no se acercan a embarcaciones con motor, no sé si por el ruido, porque ven moverse la hélice y saben que pueden hacerse daño...
– V.Á.: Las orcas son muy listas, y además son mamíferos capaces de aprender e ir transmitiendo lo que aprenden de madres a hijas. También ocurre que si antes un arrantzale veía un grupo de orcas, se enteraban los cuatro que estaban con él. Hoy todo el mundo lo graba con su móvil y se hace viral en redes sociales.
– Varios bañistas vieron una mantarraya en Saturraran.
– A.G.: Hemos visto el vídeo que se publicó, donde solo se aprecia una mancha oscura y pequeña. Más que una mantarraya, por su color oscuro y tamaño diría que era una pastinaca o, en euskera, bastanga, de las que tienen pincho. En septiembre u octubre ya hemos visto entrar alguna a la costa. En el Aquarium tenemos varias y mucha gente al verlas las llama de manera genérica mantarraya, manta-arraia.
