Ha llegado el día. Mañana se inaugura oficialmente el Gastronomy Open Ecosystem (GOe), el nuevo edificio del Basque Culinary Center (BCC) en el barrio de ... Gros de San Sebastián. Un centro destinado a la formación, divulgación, investigación y emprendimiento que situará a la universidad guipuzcoana de la gastronomía en la cúspide mundial de la investigación culinaria y su relación con la salud, defiende el director del BCC, Joxe Mari Aizega. En la víspera del 'día D', se muestra «tremendamente ilusionado» ante un proyecto en el que, avanza «vamos a ser capaces de conectar a tanto talento del mundo que van a ocurrir cosas que ahora mismo no se pueden ni imaginar».

– A un día de la inauguración del GOe ¿qué inquieta más al director del Basque Culinary Center?

– Admito que el momento da respeto, pero más que inquieto diría que estoy tremendamente ilusionado y satisfecho del gran trabajo que hemos hecho para llegar hasta aquí.

– Construido el edificio, ¿es como lo había visualizado?

– El exterior no hay duda de que cumple con la imagen que teníamos. Y el interior me ha sorprendido. Por los acabados, los detalles, la gama de colores, los materiales... Me parece que es un edificio espectacular, la verdad.

– ¿Qué impresión recibió de la gente que participó el viernes en la jornada de puertas abiertas?

– La verdad es que muy buena. Visitaron el edificio mil personas y la gente escuchaba con interés, preguntaba y me dio la impresión de que salía contenta e impresionada con el edificio. Algunos ya expresaron su deseo de participar en los talleres, cursos y conferencias que vamos a programar. Creo que el edificio y el proyecto ha tenido buena acogida.

Futuro «Dentro de diez años me gustaría decir que de GOe han salido cien doctores en gastronomía y 10 empresas multinacionales»

– Y ahora ¿qué? ¿Cuáles van a ser las primeras actividades del GOe una vez superada la jornada inaugural?

– Empezamos poco a poco, pero ya en noviembre empiezan dos másteres, uno de ciencias gastronómicas y uno nuevo de fermentación alimentaria. También arranca ya la actividad del centro tecnológico, que hasta ahora estaba en el edificio de Miramon. Y los eventos. El próximo mes Innobasque celebrará aquí su 'Global Innovation Day'. Y por supuesto, también en noviembre comenzaremos a organizar actividades para la ciudadanía, como charlas sobre nutrición, jornadas de divulgación científica en el ámbito de la alimentación, conferencias vinculadas con el envejecimiento y la alimentación, talleres sobre cocina saludable... Y al mismo tiempo lanzamos ya los programas de incubación para emprendedores. En definitiva, a lo largo de noviembre arranca ya casi todo.

– Esos másteres que menciona, ¿cuántos alumnos acogen y cuántos son locales y foráneos?

– Entre los dos másteres serán unas 40 personas, y en torno al 80% son alumnos extranjeros, manteniendo la línea general de nuestros programas. A estos iniciales se irán añadiendo otros en el ámbito de la salud y la alimentación, la restauración, o la digitalización. Y para comienzos de 2026 lanzaremos actividades de formación continua, encuentros de emprendedores... GOe está llamado a ser un espacio muy dinámico donde van a ocurrir muchas cosas vinculadas con la gastronomía y la alimentación.

– ¿Esos alumnos han podido encontrar alojamiento con el problema que hay en Donostia y Gipuzkoa?

– Es cierto que los alumnos que vienen al BCC tienen dificultades para encontrar alojamiento, pero también que son las mismas que si van a Londres, Nueva York, París o Berlín. Jugamos en esa liga y el tema del alojamiento de los estudiantes es un desafío para muchas ciudades.

– ¿Qué supone el GOe para el BCC como institución?

– Dar un salto muy grande. Hacemos una gran apuesta por la investigación, por la innovación, por el emprendimiento, por nuevos másteres especializados, por mirar desde la gastronomía a los retos de la alimentación del futuro. Si el BCC ya es singular en el mundo, el GOe nos convierte en un referente clarísimo. Suelo decir que el Basque Culinary Center juega en la Champions, donde estamos dos, tres, cuatro entidades. Pero ninguna de los demás hace esta apuesta por el conocimiento y la innovación que nos aporta el GOe.

– Innovación, 'food tech', digitalización... Aterrice lo que se puede hacer y descubrir en GOe con un ejemplo concreto... ¿Cómo puede beneficiarse y percibir el fruto de esas investigaciones el ciudadano de a pie?

– Sabemos que hoy en día existen dispositivos que dan avisos, alarmas o recordatorios a nuestros mayores. Imagine un dispositivo conectado con el sistema de salud gracias al cual una persona recibe un mensaje con un código QR. Ese código contiene la información de qué debe comer exactamente ese día, según su médico. El paciente recibe esa indicación porque tiene un poco de Alzheimer y conviene recordárselo. Además, con solo mostrar el código QR, en el supermercado le van a poder dar lo que necesita, que es lo que viene especificado en el mensaje. Y la dieta personalizada es posible porque en GOe hemos desarrollado una tecnología nueva de análisis personalizado que no solo da indicaciones en función de la enfermedad, sino también de su microbiota intestinal, lo que permite conocer qué alimentos concretos le son más convenientes. Además, ese paciente tiene en casa un nuevo equipamiento de cocina, también desarrollado en este edificio, que le cocina los alimentos exactamente como los necesita. La persona en cuestión solo tiene que meter los ingredientes en el aparato.

– Vayamos a octubre de 2035. Le entrevisto con motivo del 10º aniversario del GOe. ¿Qué balance le gustaría hacer?

– Me gustaría poder decir que en estos diez años han salido cien doctores en el ámbito de las ciencias gastronómicas; que han surgido diez 'start ups' que son empresas de éxito mundial en el ámbito del 'food tech', de la alimentación y la tecnología; que es un espacio donde semanalmente se reúnen cientos de personas vinculadas con la alimentación y la salud; que colaboramos con hospitales en programas de alimentación y prevención de enfermedades –no solo de Euskadi, sino de todo el mundo–; que acogemos un congreso mundial de Inteligencia Artificial aplicada al ámbito gastronómico generando los nuevos productos del mañana... Cosas así. Creo que vamos a ser capaces de conectar a tanto talento del mundo, que van a ocurrir cosas que ahora mismo no se pueden ni imaginar.

Gestión «El restaurante lo llevará el BCC y la cafetería será una incubadora para emprendedores; cambiará de gestor cada dos años»

– Con las críticas que ha habido al proyecto, ¿ha echado de menos el apoyo de alguien, ya sea persona, institución, partido...?

– Sinceramente, no. Es verdad que algunas críticas que hemos recibido han dolido, porque somos personas que estamos comprometidas con el país y hacemos esto porque creemos que es muy positivo para el futuro. Pero al final todo el mundo es consciente de que la gastronomía es un sector importante en nuestro país, y aunque algunos son más críticos porque hay unas dinámicas políticas, cuando nos sentamos con todo el mundo, siento el apoyo de todos.

– ¿Cómo se va a plasmar la colaboración con empresas? ¿Cómo podrán estas beneficiarse del trabajo en el GOe?

– Podrán pedirnos que trabajemos con ellos en un proyecto de innovación; podrán ocupar alguno de los espacios del edificio para, por ejemplo, montar un laboratorio y tener a su gente trabajando aquí, rodeada de un ecosistema de gastronomía e innovación; por supuesto podrán ofrecer a nuestros alumnos que hagan sus prácticas o trabajos de fin de grado; podrán invertir en una start up o mentorizar a un emprendedor...

– Hablando de oportunidades, emprendedores y start ups... ¿quién va a gestionar la cafetería y el restauante?

– Van a ser dos modelos diferentes. El restaurante de arriba lo vamos a gestionar desde el propio BCC. Nos servirá también para experimentar algunas de las investigaciones que hagamos aquí. La cafetería seguirá otro modelo. Va a servir como incubadora de restauradores. Nuestra idea es sacar una convocatoria cada dos años para que gente joven emprendedora gestione por primera vez un negocio y coja experiencia. Transcurrido esos dos años de pista de lanzamiento, habrá otra convocatoria para cambiar de gestores. Las convocatorias serán abiertas, no se limitarán a estudiantes del BCC.