Joxe Mari Aizega, director del Basque Culinary Center, en una de las terrazas del GOe. LOBO ALTUNA

Joxe Mari Aizega

Director del Basque Culinary Center
«En el GOe se van a hacer cosas que hoy ni se pueden imaginar»

El director del BCC afirma que la actividad del nuevo edificio elevará a la universidad gastronómica guipuzcoana al liderato mundial en investigación culinaria

Miguel Ángel Mata

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Domingo, 19 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Ha llegado el día. Mañana se inaugura oficialmente el Gastronomy Open Ecosystem (GOe), el nuevo edificio del Basque Culinary Center (BCC) en el barrio de ... Gros de San Sebastián. Un centro destinado a la formación, divulgación, investigación y emprendimiento que situará a la universidad guipuzcoana de la gastronomía en la cúspide mundial de la investigación culinaria y su relación con la salud, defiende el director del BCC, Joxe Mari Aizega. En la víspera del 'día D', se muestra «tremendamente ilusionado» ante un proyecto en el que, avanza «vamos a ser capaces de conectar a tanto talento del mundo que van a ocurrir cosas que ahora mismo no se pueden ni imaginar».

