El Gobierno Vasco reúne a ocho confesiones y empieza a constituir el Consejo Interreligioso

La pluralidad sociocultural vasca se ha traducido en diversidad religiosa en las últimas décadas y las instituciones han visto recomendable constituir órganos para que esa ... nueva realidad se desarrolle por los cauces deseables de convivencia, de manera que conflictos y debates como los de Jumilla –donde se han negado espacios públicos a celebraciones religiosas– no tengan lugar. El Gobierno Vasco se encuentra en plena elaboración del decreto por el que se regulará la composición y el funcionamiento del Consejo Interreligioso Vasco, un foro de diálogo y colaboración institucional con las diferentes confesiones y comunidades religiosas.

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha dado luz verde al inicio del proceso y ya ha firmado la orden que da inicio a la elaboración del decreto. El texto articulado estará terminado en las próximas semanas –la previsión es que esté listo en septiembre– y después empezará una tramitación que desembocará en la constitución del propio consejo en unos ocho o nueve meses.

No obstante, al margen del trabajo burocrático, ya se ha avanzado en el terreno de la coordinación y la labor de tejer complicidades. El director de Diversidad, Convivencia y Solidaridad Intergeneracional, Txema Ezkerra, revela que «ya hemos mantenido una sesión de diálogo con las confesiones asentadas en Euskadi que tienen declaración de notorio arraigo –estatus jurídico que concede el Gobierno de España– para compartir impresiones y tener un primer contraste sobre qué funciones le queremos atribuir al consejo. Les hemos dado tiempo para recoger aportaciones y estamos en esa fase».

Las ocho religiones que ya han asignado una representación para participar en ese diálogo son los bahaís, los budistas, los cristianos católicos, los cristianos evangélicos, los de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los ortodoxos rumanos, los musulmanes y los testigos de Jehová. El abanico de creencias no se queda ahí y ya hay 13 registradas oficialmente en Euskadi.

Una vez que el texto del decreto tome forma, «nos juntaremos con todas las confesiones e iniciaremos el diálogo interreligioso para ver cómo entendernos y garantizar la libertad religiosa. En definitiva, el consejo busca una sana convivencia. Desde ahí se evitan polémicas, malentendidos y usos políticos», añade Ezkerra.

El director del departamento que lidera la composición de este órgano explica que «es la Ley vasca de libertad de culto –Ley 8/2023– la que regula todo lo referente a diversidad religiosa y prevé el desarrollo por medio de un decreto del consejo. Pero más allá de esta ley, nosotros enmarcamos el proyecto en el ámbito de la convivencia. Es bueno tener un espacio en el que el Gobierno y el conjunto de administraciones puedan tener una interlocución directa con diferentes religiones y confesiones, para abordar con ellos las cuestiones que les preocupan, tener un diálogo y garantizar una buena convivencia».

En ese contexto valora la iniciativa de manera «positiva» Gorka Urrutia, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto y doctor en Estudios Internacionales e Interculturales. «Este tipo de consejos existen en otras áreas y otros departamentos. Son espacios de participación entre la Administración pública y la sociedad civil, como puede ser el Consejo vasco de Cooperación para el Desarrollo, espacios para articular el diálogo entre Administración y las religiones. Hay que darle el valor de un espacio de participación ciudadana, porque puede identificar necesidades y demandas, además de ayudar a gestionar problemáticas relacionadas con un derecho como la libertad de religión y de conciencia».

Urrutia habla de administraciones en plural, dado que el Consejo estará integrado por representantes del Gobierno Vasco, de las diputaciones forales, de los ayuntamientos, de las iglesias, confesiones y comunidades religiosas y por personas de reconocida competencia y asociaciones ciudadanas con interés cualificado en la aplicación de la ley.

El Consejo viene a dar respuesta a una realidad: según el último informede Ikuspegi, hay registrados en Gipuzkoa 97 centros de culto de credos minoritarios.