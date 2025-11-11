Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La plataforma se proyecta entre la rotonda de Gaintxurizketa, el polígono Ipintza de Lezo y las vías del tren. Fernando De la Hera

El Gobierno Vasco relanza el nodo logístico de Gaintxurizketa para potenciar el puerto de Pasaia

Prevé concluir en primavera el estudio informativo de la plataforma ferroviaria y busca un pacto interinstitucional que garantice la apuesta por esta infraestructura

Miguel Ángel Mata

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:05

Comenta

Concluida ya la obra del túnel de Gaintxurizketa, con la previsión de que a finales del año que viene finalicen los trabajos en la red ... ferroviaria de Gipuzkoa, y con la puesta en servicio del Tren de Alta Velocidad estimada para «antes de 2030», el puzle del futuro del tren en el territorio se va completando. Y la solución a ese rompecabezas abre nuevas posibilidades no solo para el tráfico de pasajeros, también para el transporte de mercancías. Algunas de ellas se vienen analizando y trabajando desde hace años. Es el caso de la plataforma logística proyectada en Lezo-Gaintxurizketa, cuya punta de lanza sería una terminal de transporte ferroviario.

