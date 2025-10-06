Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gobierno Vasco y las diputaciones crean una mesa para «analizar los posibles fallos» en el caso del campamento de Bernedo

La consejera Nerea Melgosa indica que revisarán la normativa que regula las escuelas de tiempo libre

Alba Cárcamo
Iñigo Fernández de Lucio

Alba Cárcamo e Iñigo Fernández de Lucio

Lunes, 6 de octubre 2025, 19:57

El escándalo del campamento de Bernedo, que acumula doce denuncias por supuestos delitos contra la libertad sexual, exhibicionismo y coacciones, ha puesto sobre la mesa ... las lagunas en torno al control de estas actividades de tiempo libre privadas y la protección de los menores. También la descoordinación entre las instituciones. Las tres diputaciones tuvieron conocimiento de posibles irregularidades cometidas en el udaleku, pero ninguna dio la voz de alarma.

