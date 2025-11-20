Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Casi 300.000 turistas pernoctaron en Gipuzkoa en octubre. Sara Santos

Gipuzkoa vuelve a sumar más visitantes en octubre pese al nuevo retroceso en Donostia

San Sebastián ve caer en 2.800 la cifra de turistas en el décimo mes del año tras un verano a la baja. Pese a ello, el territorio suma 2.000 visitantes más

Diego Fernández Tortosa

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:13

Comenta

El turismo en Gipuzkoa cerró el verano con datos récords de entradas de turistas. Y los establecimientos han continuado en octubre la tendencia alcista al ... registrar casi 2.000 entradas más que el mismo mes del año pasado, según los datos publicados por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat) este jueves. Nuevos mejores registros pese a que la capital, Donostia, ha vuelto a registrar una nueva bajada en el número de visitantes. Algo más de 2.800 visitantes menos se ha apuntado la capital guipuzcoana en octubre, tras un verano a la baja y un año que, en su acumulado, ya registra 12.000 turistas menos.

