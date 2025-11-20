Gipuzkoa vuelve a sumar más visitantes en octubre pese al nuevo retroceso en Donostia

El turismo en Gipuzkoa cerró el verano con datos récords de entradas de turistas. Y los establecimientos han continuado en octubre la tendencia alcista al ... registrar casi 2.000 entradas más que el mismo mes del año pasado, según los datos publicados por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat) este jueves. Nuevos mejores registros pese a que la capital, Donostia, ha vuelto a registrar una nueva bajada en el número de visitantes. Algo más de 2.800 visitantes menos se ha apuntado la capital guipuzcoana en octubre, tras un verano a la baja y un año que, en su acumulado, ya registra 12.000 turistas menos.

En Gipuzkoa, las entradas han ascendido un 1,3% y las pernoctaciones un 0,5%, observándose un total de 147.858 entradas y de 294.432 pernoctaciones. En el caso de Álava se han registrado 45.835 entradas y 100.194 pernoctaciones, lo que supone una caída interanual en las entradas del 1,6% aunque un aumento en las pernoctaciones del 6,8%. En Bizkaia se han registrado 168.740 entradas en el mes de octubre de 2025, un 10,9% más que en octubre de 2024, y 322.192 pernoctaciones, un 8,6% por encima del mismo mes del año anterior.

Por capitales, el número de entradas ha descendido un 5,7% en Vitoria-Gasteiz y un 2,9% en San Sebastián, mientras que en Bilbao han ascendido un 13,7%. En el caso de las pernoctaciones, en relación con octubre del año anterior, han ascendido un 0,2% en San Sebastián, un 7,1% en Vitoria-Gasteiz y un 10,3% en Bilbao.

La estancia media en los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi durante el mes de octubre de 2025 ha sido de 1,98 días, idéntica a la observada el mismo mes del año anterior.

El grado de ocupación en el conjunto de la C.A. de Euskadi, ha alcanzado el 62,1% en octubre al medirlo por plazas y el 76,6% al medirlo por habitaciones. En relación con octubre de 2024, implica un ascenso de 1,9 y de 1,5 puntos porcentuales, respectivamente.La tarifa media diaria (aplicada a una habitación doble con baño en régimen de solo alojamiento) o ADR ha sido de 124,5 euros en octubre de 2025 en la C.A. de Euskadi, lo que supone un aumento del 7,9% con respecto a octubre del año anterior. El ADR se ha situado en Gipuzkoa en 135,5 euros, en Bizkaia en 122,7 euros y en Álava en 100,0 euros. Por capitales las diferencias han sido aún mayores, dado que el ADR ha alcanzado en San Sebastián los 162,4 euros, en Bilbao los 137,7 euros y en Vitoria-Gasteiz, por último, se ha situado en 85,0 euros.