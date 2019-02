Gipuzkoa da luz verde a un plan de residuos con objetivos más ambiciosos que Europa Planta de reciclaje en Andoain. / UNANUE El proyecto prevé una tasa de reciclaje del 70% para el año 2030, cinco puntos por encima de la previsión europea ALEXIS ALGABA Miércoles, 6 febrero 2019, 13:48

«La gestión de residuos deja hoy de estar dominada por lo urgente y se centra en lo importante y en los desafíos futuros». Así ha resumido esta mañana José Ignacio Asensio, diputado de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas, la importancia de la aprobación inicial por parte de las Juntas de Gipuzkoa del proyecto de Plan Integral de Gestión de Residuos (PIGRUG) que estará vigente durante la próxima década y se marca objetivos más ambiciosos que los marcados por la legislación europea. Entre otros, la consecución de una tasa de preparación para la reutilización y reciclaje del 70% de los residuos para 2030, un porcentaje cinco puntos superior a la previsión establecida por Europa. «Esta legislatura hemos dado una solución al problema de la gestión de los residuos y, con el nuevo plan, abordamos el futuro basándonos en los parámetros sociales y medio ambientales más avanzados», ha asegurado el diputado general Markel Olano en una comparecencia posterior junto al responsable de Medio Ambiente.

El territorio se ha marcado desafíos como la prevención y gestión sostenible de los recursos, la gestión sostenible de los recursos, la economía circular, el cambio climático... en un proyecto que tendrá una inversión directa de 33 millones de euros, de los cuales 20 irán destinados exclusivamente al programa de prevención. El Pleno de hoy ha rechazado las enmiendas al proyecto presentadas por EH Bildu y Ahal-Dugu con lo que el plan será aprobado de forma oficial en el Pleno del próximo 6 de marzo.

El Pleno que ha tenido lugar esta mañana ha debatido las enmiendas presentadas por EH Bildu y Ahal-Dugu que han criticado que el diputado de Medio Ambiente no abriera «un proceso participativo para conocer lo que quieren los guipuzcoanos como anticipó en 2016». «El movimiento contra la incineradora de Zubieta y en busca de otra solución para la gestión de residuos es cada vez más importante», ha defendido el juntero de EH Bildu, Iban Asenjo. «Este proyecto no soluciona nada, se ha hecho deprisa y corriendo y no responde a las necesidades del territorio», ha añadido.

«Fin al enfrentamiento»

Por su parte, el diputado de Medio Ambiente, ha sostenido que el nuevo plan «certifica el final de una historia de enfrentamiento que ha durado demasiados años» y ha advertido que «no hemos impuesto nada y ustedes (la oposición) no han realizado ninguna aportación ni han trasladado alternativa». Asensio ha defendido que «Gipuzkoa ha recuperado su autonomía y no volverá a depender de otros territorios o de infraestructuras ajenas» para la gestión de sus residuos, una vez en otoño se encuentren ya en marcha todas las infraestructuras del Complejo Medioambiental de Gipuzkoa.

La tasa de reciclaje del territorio supera el 50% y la Diputación estima que con la entrada en funcionamiento de la planta de tratamiento mecánico biológico en marzo, esa porcentaje se situará por encima del 55%. Asensio ha confirmado que con el Complejo Medioambiental a pleno rendimiento, en 2020 «estará garantizado el vertido cero y un modelo de gestión sin vertederos».

Otro de los objetivos marcados en el nuevo Pigrug hacen referencia a la reducción en un 10% del total de residuos urbanos, tomando como referencia los generados en 2010. También la reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras, limitando su consumo a 40 unidades por persona y año en 2025. El plan contempla, a su vez, el fomento de la economía circular, con una industria ligada al reciclaje.