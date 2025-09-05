Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen del sacrificio de un toro en el matadero Mafrido en Donostia. Lobo Altuna

Gipuzkoa concentra el 70% de los sacrificios de los mataderos vascos

Las instalaciones de Mafrido (Donostia) y Urkaiko (Zestoa) son los centros que más actividad tuvieron en 2024

Martin Ruiz Egaña

Viernes, 5 de septiembre 2025, 11:45

Los siete mataderos vascos sacrificaron 113.995 animales en 2024. La cifra la proporciona el Gobierno Vasco, y Amaia Barredo, consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, ... Agricultura y Pesca considera que «la red actual de mataderos es suficiente para atender a la demanda del sector». De hecho, el departamento encabezado por Barredo apostará por «el fortalecimiento y modernización de las infraestructuras existentes».

