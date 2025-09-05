Gipuzkoa concentra el 70% de los sacrificios de los mataderos vascos

Los siete mataderos vascos sacrificaron 113.995 animales en 2024. La cifra la proporciona el Gobierno Vasco, y Amaia Barredo, consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, ... Agricultura y Pesca considera que «la red actual de mataderos es suficiente para atender a la demanda del sector». De hecho, el departamento encabezado por Barredo apostará por «el fortalecimiento y modernización de las infraestructuras existentes».

De entre todos los centros vascos, los mataderos de Gipuzkoa fueron los que más sacrificios de animales concentraron en 2024. En concreto, la instalación de Mafrido (Donostia) sacrificó 41.552 animales y la de Urkaiko (Zestoa), 40.249. Suponen el 70% de la actividad total a nivel autonómico. Estos números, explica Barredo, «reflejan la capacidad de la red actual para atender la demanda de la cabaña ganadera».

En el ámbito de la calidad diferenciada, los sacrificios de animales certificados con Eusko Label alcanzaron en 2024 los 11.305 ejemplares. En este sentido, el Ejecutivo vasco destaca «el papel tractor» del matadero de Zestoa en la consolidación de la marca de calidad vasca, ya que Urkaiko canalizó el 63,6% del total (7.188 animales). El número de animales de origen vasco sacrificados fuera de la comunidad autónoma se situó en 58.593 ejemplares, que responde, principalmente, a la proximidad a clientes finales.

«Elementos tractores»

Desde el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca subrayan que «la actual red de mataderos vascos es suficiente para atender y responder a las necesidades del sector en Euskadi, si bien estas instalaciones deben avanzar en su adecuación y modernización e integrar actividades de mayor valor añadido —despiece, elaboración o comercialización- que podrán convertirse en elementos tractores para el conjunto del sector ganadero vasco».