Gipuzkoa cierra un verano al alza pese a la ligera caída de visitantes en Donostia

Toca hacer balance del verano y las noticias son buenas para Gipuzkoa en lo que a entradas de turistas se refiere, aunque el margen de ... crecimiento cada vez sea más estrecho y Donostia pierda visitantes por tercer mes consecutivo tras años en los que parecía no tocar techo.

Los datos, publicados hoy por el Eustat, señalan unos meses de julio y agosto con récord de entradas y pernoctaciones en los establecimientos hoteleros guipuzcoanos, aunque septiembre se ha resentido ligeramente, con una caída de 1,1% entradas que el mismo periodo que el año pasado y 0,4% de pernoctaciones menos.

En la capital guipuzcoana, la caída en el noveno mes del año es notablemente más acusada (6,7% menos de entradas y 5,3% de pernoctaciones) y no consigue salvar el verano con la misma buena cara que el ejercicio anterior, con un balance negativo de 3,5% de entradas menos y 2,6% de pernoctaciones. Los meses estivales, también se apuntaron cifras a la baja en la ciudad y las llegadas cayeron un 1,6% en julio y un 2,3% en agosto.

Los datos contrastan con la tendencia observada en el conjunto del territorio, lugar escogido por 482.304 personas que se registraron en alguno de los hoteles guipuzcoanos durante los meses de julio, agosto y septiembre (+0,4%), y donde se contabilizaron hasta 1.066.215 pernoctaciones (+1,1%).

En Euskadi, las cifras también arrojan resultados positivos. Las entradas en los establecimientos hoteleros vascos han aumentado un 1,4% y las pernoctaciones un 1,9 % hasta alcanzar las 1.189.309 entradas registradas que han dado lugar a un total de 2.507.719 pernoctaciones.

En Álava se han acumulado 332.264 pernoctaciones durante estos tres meses, un 2,7 % menos que durante el verano pasado y en Bizkaia, con un total de 1.109.240 pernoctaciones, se ha producido un incremento de un 4,2 % respecto a las cifradas en verano del año anterior.

El grado de ocupación por habitaciones en los establecimientos hoteleros del conjunto de la C.A. de Euskadi ha llegado al 82,8%. Por territorio histórico, destaca Gipuzkoa con un grado de ocupación del 84,3%, el 83,5% en Álava y el 81,3 % en Bizkaia. Por capitales, es en San Sebastián donde se observa una mayor ocupación, con un 90,4 % de ocupación. En Bilbao fue algo menos (82,7%) y en Vitoria se alcanzó el 87,4%.

Además de el grado de ocupación, hay otro aspecto en el que Gipuzkoa y Donostia lideran la tabla y nuevamente, es el precio de los hoteles. Así, en septiembre, también ha tocado rascarse el bolsillo a quienes se han alojado en algún establecimiento ya sea en Gipuzkoa o en Donostia. La tarifa media diaria (aplicada a una habitación doble con baño en régimen de solo alojamiento) ha sido de 180,1 euros en Gipuzkoa, cifra que se eleva hasta los 231,7 euros en la capital guipuzcoana.

La diferencia de precio es muy superior si se compara con Bilbao, en 149,2 euros de media, o Vitoria, con 82,7 euros, casi el triple. En el conjunto de Gipuzkoa, el precio es 15 euros más caro que en septiembre del año pasado), frente a los 131,3 de Bizkaia y los 100,8 euros de Álava. En Euskadi, el precio medio se ha situado en los 146,6 euros, lo que supone un aumento del 8,5% con respecto a septiembre del año anterior.

A pesar de la caída registrada en la capital guipuzcoana, las cifras muestran que Donostia sigue siendo un lugar predilecto para muchos visitantes. En concreto, sus principales atractivos han conseguido atraer a más de la mitad del total de turistas que han recalado en Gipuzkoa. Así, de los 482.304 visitantes, 287.838 han elegido noche en algún hotel donostiarra.

La estancia media este verano también corrobora que quien pone un pie en Gipuzkoa, lo hace satisfecho y con ganas de repetir, ya que este indicador resulta clave a la hora de medir la fidelidad de los clientes. La estancia media en los establecimientos hoteleros guipuzcoanos durante los meses de julio, agosto y septiembre ha sido de 2,21 días, ligeramente superior a los observados el mismo mes del año anterior (2,20). En Euskadi, la media ha sido de 2,1 días.

En el período acumulado en lo que va de año (enero-septiembre), con respecto al mismo período acumulado del año anterior, las entradas de turistas han aumentado un 1,26% en Gipuzkoa, y suman ya 1.230.634 entradas.