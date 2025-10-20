Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Turistas, este verano en Hondarribia. Jose Mari López.

Gipuzkoa cierra un verano al alza pese a la ligera caída de visitantes en Donostia

El territorio vuelve a apuntarse un nuevo récord y la capital guipuzcoana pierde turistas por tercer mes consecutivo

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:31

Toca hacer balance del verano y las noticias son buenas para Gipuzkoa en lo que a entradas de turistas se refiere, aunque el margen de ... crecimiento cada vez sea más estrecho y Donostia pierda visitantes por tercer mes consecutivo tras años en los que parecía no tocar techo.

