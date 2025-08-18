Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los cielos cubiertos, como este en Deba, dominarán esta semana en Gipuzkoa. Félix Morquecho

Gipuzkoa cambia el calor por la lluvia

Tras varios días seguidos de intenso sofoco, las temperaturas bajarán considerablemente en una semana fresca y pasada por agua

Martin Ruiz Egaña

Donostia

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:10

Ha llegado el momento de desenchufar aires acondicionados, ventiladores, dejar los abanicos en casa y olvidarse del pegajoso sudor que nos ha acompañado durante varios ... días consecutivos. La ola de calor que ha abrasado Gipuzkoa llega a su fin, y con la nueva semana llega un clima mucho más favorable en cuanto a temperaturas. Quedan atrás los termómetros disparados que llegaron a marcar 42 grados en Bergara el pasado viernes o casi 40 en zonas costeras. Según prevé la Agencia Vasca de Meteorología (Euskalmet), las máximas este lunes en el interior se situarán en los 22º mientras que en el litoral serán de 23º. Valores muy inferiores a los que han achicharrado Gipuzkoa durante varios días seguidos.

