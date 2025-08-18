Gipuzkoa cambia el calor por la lluvia

Ha llegado el momento de desenchufar aires acondicionados, ventiladores, dejar los abanicos en casa y olvidarse del pegajoso sudor que nos ha acompañado durante varios ... días consecutivos. La ola de calor que ha abrasado Gipuzkoa llega a su fin, y con la nueva semana llega un clima mucho más favorable en cuanto a temperaturas. Quedan atrás los termómetros disparados que llegaron a marcar 42 grados en Bergara el pasado viernes o casi 40 en zonas costeras. Según prevé la Agencia Vasca de Meteorología (Euskalmet), las máximas este lunes en el interior se situarán en los 22º mientras que en el litoral serán de 23º. Valores muy inferiores a los que han achicharrado Gipuzkoa durante varios días seguidos.

La bajada del mercurio no será la única novedad que traerá esta penúltima semana de agosto. Las previsiones de Euskalmet muestran nubes abundantes y lluvias ocasionales, que podrían convertirse en chubascos tormentosos esta tarde-noche. El clima lluvioso se repetirá mañana y los termómetros apenas se moverán respecto a los valores de hoy. Eso sí, en el interior se llegarán a mínimas de 17 grados. La lluvia será la tónica habitual durante la mayor parte de la semana. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los chubascos se prolongarán en Gipuzkoa hasta el viernes, con temperaturas similares todos los días.

Fin de semana sin chubascos

Tras cinco días pasados por agua, Aemet prevé que la lluvia cese el sábado para dar paso al sol, aunque puede que las nubes sigan cubriendo los cielos en muchos municipios del territorio. Con esto, Gipuzkoa se despide de una tediosa semana de ola de calor.