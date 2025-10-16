Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un rebaño de ovejas pasta tranquilamente en el entorno de Larrarte.

Gilur, la nueva plataforma de transacción de tierras, infraestructuras y explotaciones para uso agrario

La Diputación Foral de Gipuzkoa ya ha puesto en marcha esta herramienta gratuita y pública que fomenta el relevo generacional en el primer sector

Martin Ruiz Egaña

Donostia

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:12

Comenta

Una herramienta digital que facilitará la transmisión de explotaciones y tierras agrícolas. Esta será la funcionalidad de Gilur, la nueva plataforma que ha puesto en ... marcha la Diputación Foral de Gipuzkoa. Será un espacio público de compraventa de terrenos con el objetivo de «reactivarlos», poniendo infraestructuras y explotaciones actualmente sin uso al alcance de «personas interesadas en desarrollar una actividad agraria». El proyecto conectará a propietarios privados con personas interesadas para comprar, vender o alquilar tierras.

