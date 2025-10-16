Gilur, la nueva plataforma de transacción de tierras, infraestructuras y explotaciones para uso agrario

Una herramienta digital que facilitará la transmisión de explotaciones y tierras agrícolas. Esta será la funcionalidad de Gilur, la nueva plataforma que ha puesto en ... marcha la Diputación Foral de Gipuzkoa. Será un espacio público de compraventa de terrenos con el objetivo de «reactivarlos», poniendo infraestructuras y explotaciones actualmente sin uso al alcance de «personas interesadas en desarrollar una actividad agraria». El proyecto conectará a propietarios privados con personas interesadas para comprar, vender o alquilar tierras.

El diputado de Equilibrio Territorial Verde Xabier Arruti ha explicado este jueves junto con Maite Peñacoba, directora general de Etorlur, y Jon Andoni Urdangarin, jefe de servicio de Desarrollo Rural y Equilibrio Territorial de la Diputación los detalles de esta novedosa iniciativa. Arruti ha enmarcado esta apuesta dentro de la estrategia para «dotar de las herramientas necesarias para garantizar el relevo generacional del primer sector», que ha calificado como «una actividad clave para el mantenimiento del medio rural, la gestión del paisaje y la sostenibilidad alimentaria».

Según los datos del censo agrario expuestos por el diputado, más de 309 explotaciones agrícolas profesionales cuentan con titulares de más de 60 años, y la mayoría «carece de relevo generacional». No sólo se ha diseñado desde el punto de vista de posibilitar la compraventa, sino que también se espera que sirva para «alimentar una base de datos que permita identificar el número de tierras que podría haber disponibles en el territorio». Esto supondría una herramienta interesante ante «la escasez de suelo agrario en un territorio como Gipuzkoa», que constituye un reto para «los baserritarras que desean ampliar su negocio o emprender en el ámbito agrario».

Por ende, más allá de buscar un relevo generacional para terrenos que carezcan de ello, Gilur será una alternativa para aquellas familias que «dispongan de tierras, infraestructuras o explotaciones agrícolas vacías y en desuso y quieran seguirse usando en beneficio de una producción alimentaria local y de calidad».

Funcionamiento «sencillo e intuitivo»

La plataforma digital tendrá un funcionamiento «sencillo e intuitivo». Los interesados sólo deben acceder al apartado 'Quiero ofrecer terreno' de la web y rellenar el cuestionario para enviar su solicitud. El anuncio se publicará en la página web de Gilur tras su revisión, y se pueden anunciar tantas parcelas como se desee.

Por su parte, las personas que precisen de suelo para uso agrícola pueden publicar su solicitud en el apartado 'Necesito Terreno' o consultar las parcelas y explotaciones disponibles. En este último caso, si se está interesado en alguna parcela se puede rellenar el cuestionario que se encuentra en ese espacio.

En lo que respecta a la oferta, el único requisito es que sean «terrenos o explotaciones que puedan destinarse a la agricultura y que sean propiedad de la persona que los oferta». En este sentido, a través de la plataforma se puede ofrecer tierras, explotaciones o infraestructuras.

La plataforma ya se encuentra disponible y se puede acceder a través de la siguiente dirección: www.gilur.eus . Para más información, la Diputación ha habilitado un número de contacto (943 337 556) y una dirección de correo electrónico (gilur@gipuzkoa.eus) para que cualquier persona interesada pueda realizar cualquier tipo de consulta al respecto.