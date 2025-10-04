Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La lluvia ha hecho acto de presencia en San Sebastián tras el mediodía. DV
El frente previsto llega a Gipuzkoa con lluvia y fuertes rachas de viento

El tiempo ha empeorado de forma radical tras una mañana de ambiente agradable

Ander Artetxe

Sábado, 4 de octubre 2025, 14:28

Después de una semana marcada por el 'veranillo' o 'veroño', con sol y temperaturas suaves impropias del otoño, el cambio de tiempo ha llegado finalmente ... a Gipuzkoa. Tras una mañana de sábado seca y con una temperatura agradable, el frente anunciado ha hecho acto de presencia tras el mediodía, dejando un ambiente totalmente distinto: lluvia, viento y un notable descenso de las temperaturas.

