El frente previsto llega a Gipuzkoa con lluvia y fuertes rachas de viento

Después de una semana marcada por el 'veranillo' o 'veroño', con sol y temperaturas suaves impropias del otoño, el cambio de tiempo ha llegado finalmente ... a Gipuzkoa. Tras una mañana de sábado seca y con una temperatura agradable, el frente anunciado ha hecho acto de presencia tras el mediodía, dejando un ambiente totalmente distinto: lluvia, viento y un notable descenso de las temperaturas.

Tal y como adelantaba ayer el director de estrategia y coordinación de Euskalmet, Santiago Gaztelumendi, el frente ha entrado por el oeste del territorio y ha ido avanzando hacia la costa, donde las rachas de viento están siendo especialmente intensas. En localidades como Donostia, Zarautz o Getaria el cielo se ha cubierto rápidamente y ls ráfagas de viento se han hecho notar, dejando la sensación de ambiente desagradable.

📡#Ahora



🏴El viento del oeste empieza a intensificarse en la costa y aumenta la nubosidad.



🌧En las próximas horas el viento se fijará del noroeste, el cielo se cubrirá y comenzará a llover de norte a sur. pic.twitter.com/dovjwivH7V — Euskalmet (@Euskalmet) October 4, 2025

La jornada ha comenzado con un ambiente suave y sin rastro de lluvia, pero el tiempo ha cambiado radicalmente hacia la hora de comer. El viento del noroeste ha entrado con fuerza y el aire frío ha hecho bajar notablemente las temperaturas. La lluvia, más intensa de lo previsto, ha sorprendido a muchos guipuzcoanos y ha complicado el principio de la tarde.

Para mañana domingo, jornada en la que Elgoibar acogerá la celebración de Kilometroak, Euskalmet prevé un día típicamente otoñal, con cielos muy nubosos, lluvias durante la primera mitad del día y un ambiente más fresco. Los termómetros no superarán los 17 °C en ningún punto del territorio y el viento del norte seguirá soplando con fuerza.

La mejoría llegará el lunes, cuando el anticiclón volverá a situarse sobre el Cantábrico, dejando varios días de estabilidad, temperaturas agradables (en torno a los 25°C en el interior y los 20°C en la costa) y ausencia de lluvia al menos hasta el miércoles.