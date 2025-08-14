Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Exterior de la fonda de Urbia, en el corazón de la sierra de Aizkorri. Urbiako Fonda

La fonda de Urbia cierra sus puertas este domingo y busca nuevos inquilinos

Desde julio de 2022 ha estado regentada por Peio Bilbao y Naiara Romatet, un matrimonio de Elgeta

A. I.

Jueves, 14 de agosto 2025, 11:00

El pasado 31 de julio las campas de Urbia fueron escenario de la anual fiesta que organiza la parzonería de Gipuzkoa y Álava. Acudieron centenares ... de personas que subieron desde Arantzazu para darse cita con montañeros venidos de Segura, Zegama y los pueblos alaveses cercanos al macizo de Aizkorri. Este próximo día 30 se cumplen cien años de la inauguración de la fonda ubicada en este bello paraje guipuzcoano, pero la efeméride no será celebrada con alegría debido a una triste noticia. El popular establecimiento cerrará este domingo sus puertas, ya que el equipo que lo ha gestionado desde 2022 decidió el pasado mes dejar el negocio. La posada no volverá a abrir sus puertas al público hasta que se encuentren nuevos inquilinos. En este sentido, según ha informado la parzonería, la empresa Urbia S. L. tiene la adjudicación del local hasta 2047 y tendrá que ser ésta la que se encargue de buscar a los nuevos gestores.

