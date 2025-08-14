La fonda de Urbia cierra sus puertas este domingo y busca nuevos inquilinos

El pasado 31 de julio las campas de Urbia fueron escenario de la anual fiesta que organiza la parzonería de Gipuzkoa y Álava. Acudieron centenares ... de personas que subieron desde Arantzazu para darse cita con montañeros venidos de Segura, Zegama y los pueblos alaveses cercanos al macizo de Aizkorri. Este próximo día 30 se cumplen cien años de la inauguración de la fonda ubicada en este bello paraje guipuzcoano, pero la efeméride no será celebrada con alegría debido a una triste noticia. El popular establecimiento cerrará este domingo sus puertas, ya que el equipo que lo ha gestionado desde 2022 decidió el pasado mes dejar el negocio. La posada no volverá a abrir sus puertas al público hasta que se encuentren nuevos inquilinos. En este sentido, según ha informado la parzonería, la empresa Urbia S. L. tiene la adjudicación del local hasta 2047 y tendrá que ser ésta la que se encargue de buscar a los nuevos gestores.

A buen seguro que durante ese impasse muchos senderistas y montañeros echarán en falta la fonda, ya que no solo es un lugar para comer un bocadillo, una ensalada, un plato combinado o un caldo, y tomar una bebida para reponer fuerzas, también permite disfrutar de un ambiente singular y relajarse en un privilegiado entorno natural.

Llama la atención de los que acude al establecimiento que cuenta con una cabina telefónica. Dispone,a demás, de camas repartidas en cuatro habitaciones y a la fonda no existe ningún acceso para vehículos desde la parte guipuzcoana. Sí existe una pista por el lado alavés, desde Zalduondo. Pero esta cerrada con una cadena, cuyo candado sólo la tienen los pastores, los trabajadores de la fonda y alguna otra persona autorizada por la Parzonería.

La fonda se encuentra muy cerca de una ermita que se conoce como 'La catedral de los pastores', y que cumplió un siglo el 28 de septiembre del pasado año. Fue construida gracias a una colecta popular promovida por el franciscano Adrián Lizarralde.

Fue en julio de 2022 cuando Peio Bilbao y Naiara Romatet, matrimonio de Elgeta, asumieron la gestión de la posada tras responder a la convocatoria de la Parzoneria de Gipuzkoa y Álava. De hecho, unos meses antes, en mayo, el equipo que la gestionaba desde 1999 decidió cerrar sus puertas, y ese organismo comenzó inmediatamente la búsqueda de nuevos gerentes. Un total de 50 personas se presentaron para hacerse cargo de la posada.

Peio Bilbao y Naiara Romatet abrieron la fonda unos días antes de la inauguración oficial, que fue el 31 de julio, el día grande de Urbia, el Día de San Ignacio. «El mundo del caserío no pasa por los mejores momentos y tenemos toda la infraestructura y materiales oportunos para poder llevar a cabo los trabajos de la fonda. Eso nos hizo seguir hasta el final», explicaron. Sobre la reapertura, los dos coincidían en que han tenido una «muy buena acogida» y que «los mendizales y pastores esperaban ansiosos». «Urbia es la casa de todos los mendizales y estaremos durante todo el año esperándolos con los brazos abiertos», remarcaron.

Alrededor de 2.000 personas se reunieron en una clásica romería que regresó tres años después por culpa de la pandemia del coronavirus con misa, música, degustación de pintxos y concurso de perros pastor

Los anteriores inquilinos de la fonda, las familias Altzelai y Altube, colgaron el cartel de cerrado tras 25 años al frente del establecimiento. Uno de ellos, Manifestaron con pesar que la decisión se tuvo que tomar de un día para otro «por razones de salud».

Sus antecesores como responsables de la fonda fueron Martín Etxezarreta y su esposa, Justa, y la regentaron durante varias décadas.