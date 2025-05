Un fin de semana muy desapacible, con aviso amarillo por lluvia y fuertes rachas de viento

A. Iparraguirre Viernes, 9 de mayo 2025, 12:14 Comenta Compartir

Se han cumplido las previsiones y este viernes por la mañana la lluvia ha vuelto a hacer acto de presencia en Gipuzkoa, como antesala de ... un fin de semana muy desapacible. Lo malo es que en las horas centrales del día la inestabilidad irá en aumento y se producirán más chubascos, que por la noche podrían ser de carácter tormentoso en algunos puntos del territorio. En cuanto a las temperaturas máximas no sufrirán apenas variaciones, mientras que mañana el viento del sur hará que las mínimas asciendan algo más. Esta pasada madrugada no han superado los 10ºC. El ambiente fresco se verá potenciado por el viento predominante de componente norte. El mal tiempo reinante es consecuencia de una dana no muy fuerte que lleva varios días afectando a toda la península.

La previsión de Euskalmet para mañana, sábado, señala que volverán a registrarse chubascos y el riesgo de tormentas aumentará. Seguirá la inestabilidad, que será más palpable durante la segunda mitad del día, cuando los chubascos y las tormentas llegarán a ser localmente intensas y con posibilidad de granizo. Algo más tranquila será la mañana, con alternancia de nubes y claros en general, pero sin descartar algún chubasco aislado. El viento de componente sur ayudará en parte a que las temperaturas se eleven por encima de los 20 ºC en Gipuzkoa. A partir del mediodía se espera brisa en la costa y por la tarde y la noche podrían darse rachas fuertes de viento en áreas de tormenta. Previsión del tiempo Consulta el pronóstico del tiempo en tu localidad para los próximos días la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco ha anunciado este viernes que mañana se activará el aviso amarillo por riesgo de precipitaciones intensas desde las 13.00 hasta las 21.00 horas. Se pueden superar los 15 l/m² en una hora. Se prevén chubascos moderados y tormentosos, con posibilidad de ser localmente fuertes. Podrían venir acompañados de granizo (en torno a 1-2 centímetros), con rachas fuertes o muy fuertes de viento (70-90 km/h). El domingo todavía se mantendrá la inestabilidad. Habrá nubosidad variable, con chubascos que de nuevo serán más probables durante la segunda mitad del día. El viento se fijará del noroeste en las horas centrales del día y los termómetros no alcanzarán los valores de la jornada anterior, sino que bajarán alrededor de cuatro grados. El lunes arrancará con un panorama meteorológico sin grandes cambios, con mucha inestabilidad todavía por culpa de una dana que se resiste a abandonar la península.

