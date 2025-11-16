Ficoauto aún esconde algunos secretos

Fue la de ayer una buena jornada en Ficoauto. El tiempo acompañó y el goteo de visitantes a los tres pabellones y el aparcamiento ... exterior en el que están expuestos en torno a 1.200 vehículos fue constante y generoso, al igual que las operaciones que se cerraron a lo largo de esta segunda jornada de la feria del vehículo de ocasión. Hoy, domingo, será día de rematar algunas ventas que empezaron a fraguarse el viernes, pero también otras que surgirán hoy.

Quienes mejor tengan estudiados algunos expositores de Ficoauto habrán podido observar que algunos de los modelos expuestos cambiaron de viernes a sábado, porque los diferentes concesionarios reemplazaron los vehículos vendidos durante la tarde del viernes por otros diferentes. Por ello, es lógico pensar que hoy Ficoauto volverá a sorprender a quienes visiten la feria con algunos tesoros que hasta este momento habrán estado escondidos. Si en los dos días anteriores no tuvo suerte, pruebe hoy de nuevo, porque la rotación está siendo importante.

Y es que la del domingo siempre es una jornada especial. Por un lado, por estos nuevos modelos hasta ahora guardados y que hoy ocuparán los expositores. Por otro, porque es un día propicio para cerrar operaciones: hay quien el viernes 'fichó' un modelo que le interesaba, ayer volvió a conocerlo mejor y hoy seguro que regresa a Ficoauto, tras dos días dándole vueltas a esta cuestión, con el objetivo de hacerse con él.

Hoy será jornada de rematar operaciones que se han fraguado en los dos días anteriores y surgirán otras nuevasEsta edición ha confirmado el auge de las cámper: los expositores han apostado por ellas y el público ha respondido

Y, aunque no siempre suceda, también puede pasar que los profesionales de los diferentes expositores hagan hoy propuestas algo mejores que en jornadas anteriores y sea más sencillo llegar a un acuerdo.

El mundo cámper

Ficoauto abrirá sus puertas hoy entre las diez de la mañana y las siete de la tarde. Cualquier hora es buena para ir porque, si es al mediodía, cabe recordar que este año al servicio de cafetería se le ha sumado el restaurante Ficoba, que ha confeccionado un menú especial que los asistentes a la feria están degustando cada mediodía, entre las 12.30 y 15.30.