El segundo pabellón de Ficoba, repleto de coches, como los otros dos y el aparcamiento. REPORTAJE FOTOGRÁFICO: LUIS MARI UNCITI

Ficoauto aún esconde algunos secretos

La última jornada de la feria del vehículo de ocasión de Gipuzkoa aguarda con algunos modelos nuevos y chollos de última hora

Álex López

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

Fue la de ayer una buena jornada en Ficoauto. El tiempo acompañó y el goteo de visitantes a los tres pabellones y el aparcamiento ... exterior en el que están expuestos en torno a 1.200 vehículos fue constante y generoso, al igual que las operaciones que se cerraron a lo largo de esta segunda jornada de la feria del vehículo de ocasión. Hoy, domingo, será día de rematar algunas ventas que empezaron a fraguarse el viernes, pero también otras que surgirán hoy.

