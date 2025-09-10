Medio ambienteEl fenómeno que deja al descubierto el fondo del mar
La alineación de la luna, el sol y la tierra en época de equinoccios regala estampas inusuales en los arenales guipuzcoanos, desde paseos sobre el agua hasta posibles desbordamientos
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:01
Aunque ocurre todos los años, el efecto que generan sigue siendo el mismo: experiencias poco habituales como poder caminar sobre el mar, estampas de postal ... y curiosos que se acercan a los arenales para poder comprobarlo con sus propios ojos. El litoral de Gipuzkoa vive estos días uno de los fenómenos naturales más espectaculares: las mareas vivas, pleamares y bajamares más altas y bajas de lo habitual debido a la alineación de la luna, el sol y la tierra durante la luna nueva y la luna llena.
Septiembre es época de grandes mareas por el equinoccio –al igual que marzo– y la luna llena de este pasado domingo está regalando imágenes impresionantes, como un Pico del Loro desnudo entre las playas de La Concha y Ondarreta, fondos marinos al descubierto y paseos en orillas que el resto del año no lo son. En cambio, la pleamar ha inundado aquellas zonas a las que el agua no suele llegar. Por ello, y teniendo en cuenta los antecedentes de años anteriores, localidades como Irun ya se han preparado para protegerse de una eventual subida exagerada del nivel del río Bidasoa.
Cómo influye la luna en las mareas
Hay mareas vivas todos los meses del año y se producen en situación de luna nueva o luna llena. Cuando esto ocurre, el efecto de la luna y del sol se ajusta y ambos se suman, originando las mareas vivas.
Sin embargo, en cuartos crecientes o menguantes el efecto del sol es contrapuesto al de la luna y entonces las mareas son más pequeñas, las conocidas como mareas muertas
ESQUEMA DE LAS MAREAS
MAREAS VIVAS:
Cuando la Luna y el Sol están alineados (luna llena y luna nueva), se producen las mayores diferencias de mareas
MAREAS MUERTAS:
Cuando la Luna y el Sol están en ángulo recto (luna creciente y luna menguante), se producen las menores diferencias de mareas
SOL
LUNA
NUEVA
Bajamar
Pleamar
Mareas vivas de conjunción
SOL
LUNA
CRECIENTE
SOL
LUNA LLENA
Mareas vivas de oposición
SOL
LUNA
MENGUANTE
AMPLITUD DE LAS MAREAS
A
Amplitud media, mareas vivas
B
Amplitud media, mareas muertas
1
2
3
A
B
4
5
Fondo del mar
1
Nivel Medio de las pleamares
en mareas vivas
2
Pleamar media en mareas muertas
3
Nivel Medio de Marea (NMM)
4
Bajamar media en mareas muertas
5
Nivel Medio de las bajamares
en mareas vivas
MAREAS DE AYER
(Puerto de Pasajes)
Altura pleamar
Altura bajamar
Amplitud de marea
Altura
máxima:
2,4 m.
2,2 m
1,9 m
Altura
-2,1 m
NMM
4,3 m
Altura
mínima:
-2,4 m.
06:09 h.
12:09 h.
18:25 h.
9 de septiembre de 2025
TEMPERATURAS
(9-IX a las 11:34h.)
ºC
aire
ºC
agua
30º
30º
25º
25º
20º
20º
15º
15º
10º
10º
5º
5º
0º
0º
17º
21º
¿Por qué las mayores mareas vivas del año ocurren en septiembre-octubre y en marzo?
Equinocios
21
MARZO
21
SEPTIEMBRE
50% horas día
50% horas noche
En estas épocas el efecto del sol es máximo por los equinoccios, que tienen lugar dos veces al año (21 de marzo y 21 de septiembre). Los equinoccios son los momentos del año en que el día (las horas con luz) tienen una duración igual a la de las noches
LUGARES CON MAYOR AMPLITUD DE MAREAS DEL MUNDO
4
5
1
6
3
7
8
2
Puerto Peñasco (México)
1
8.0 m
Río Gallegos (Argentina)
2
18.0 m
Bahía de Fundy (Canadá)
3
19.5 m
Liverpool (Gran Bretaña)
4
9.0 m
Bristol (Gran Bretaña)
5
10.0 m
Mont Saint Michel (Francia)
6
15.0 m
Braunaga (India)
7
12.5 m
Bahía de Collier (Australia)
8
14.0 m
GRÁFICO:
F.J. BIENZOBAS
Y es que ayer las mareas alcanzaron máximos de 4,5 metros y mínimos de 0,5 en la primera mitad del día que transformaron el paisaje costero. Bañistas y paseantes que se acercaron a los arenales donostiarras pudieron comprobar de primera mano esta nueva imagen de la playa. En el oeste, en la zona del Peine del Viento, un gran manto de piedras y rocas abrió paso casi hasta la isla Santa Clara. Así, las esculturas de Eduardo Chillida quedaron rodeadas por un paisaje rocoso que normalmente permanece oculto bajo las aguas. Eso sí, con el paso de las horas el mar fue recuperando el terreno perdido hasta que la pleamar, a eso de las 18.30 horas, rozó los cinco metros y borró por completo la escena matutina.
Se espera que la bajamar de hoy, sobre las 13.00 del mediodía, brinde una nueva oportunidad para disfrutar del espectáculo de las mareas vivas.
Precaución ante los rebases
Localidades costeras como Donostia, Zumaia, Zarautz, Pasaia e Irun son las que más contratiempos tienden a registrar debido a las mareas vivas. Suelen quedarse en pequeños desbordamientos sin incidencias graves, en buena parte, gracias a los dispositivos de precaución y prevención de rebases. Es el caso del Ayuntamiento de Irun, que cuenta con un protocolo específico dentro del Plan Municipal de Protección Civil (PMPC) para la gestión de riesgos por inundaciones y mareas vivas en la zona del bidegorri de Santiago y en Behobia.
El dispositivo, que incluye medidas como compuertas de retención y planes de evacuación, fue presentado ayer por la alcaldesa de la localidad fronteriza, Cristina Laborda, y el delegado de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Iñigo Berges, quienes señalaron que «hemos ido mejorando las medidas con el paso de los años para que, en caso de que se den desbordamientos, estar lo mejor preparados posible».
