Watson, el genio caído

James Watson, quien descubriera la estructura del ADN junto con Rosalind Franklin y Francis Crick, ha muerto. He leído muchos titulares sobre su fallecimiento que ... me han dejado un regusto amargo. En vez de destacar que fue el descubridor de la estructura del ADN y que hizo muchas importantes contribuciones a la biología molecular moderna, se ha destacado que era racista. Por supuesto que lo que dijo fue una barbaridad, pero ¿es justo que se le recuerde por sus prejuicios y no por su genio?

¿Para hacer avanzar la ciencia es obligatorio ser un santo y no tener ninguna tacha moral ni prejuicio? De ser así, un genio como Isaac Newton tendríamos que recordarlo porque creía en la alquimia y no por sus contribuciones a la física.

Fritz Haber logró la síntesis del amoniaco y con ella de los fertilizantes que hoy alimentan al mundo, pero también creó gases tóxicos que se usaron como arma en la Primera Guerra Mundial. ¿Le agradecemos la síntesis del amoniaco o nos olvidamos de ella por haber fabricado armas letales? William Shockley fue uno de los coinventores del transistor, la base de toda la electrónica moderna. Sin sus contribuciones no existirían los «chips». Era racista. ¿Nos olvidamos de que contribuyó decisivamente a la electrónica por ser una mala persona?

Watson, Haber y Shockley son una muestra, podríamos hablar de otros miles. Watson fue brillante y, a la vez, estaba profundamente equivocado. Pero destacar tan solo sus errores creo que es profundamente injusto.